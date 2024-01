Maroc: Célébration à Utrecht du Nouvel An amazigh 2974

Utrecht — La communauté marocaine résidant à Utrecht (Pays-Bas) a célébré, en fin de semaine, le Nouvel An amazigh "Yd'Ennayer" 2974, lors d'une cérémonie haute en couleurs organisée par le Consulat général du Royaume dans cette ville.

Cette rencontre, qui intervient après la Haute décision royale instaurant le Nouvel an amazigh jour férié national officiel payé, s'est déroulée en présence de nombreux acteurs associatifs et de la société civile, ainsi que des cadres et des compétences marocains venus de différentes régions des Pays-Bas et d'Europe.

Dans une allocution à cette occasion, l'ambassadeur du Royaume aux Pays-Bas, Mohamed Basri, a souligné que la célébration du Nouvel An amazigh 2974 constitue une consécration de la richesse et de la diversité culturelle du Maroc, et traduit l'intérêt particulier accordé par SM le Roi Mohammed VI à la culture amazighe en tant que composante essentielle de l'identité marocaine.

Le Maroc a été, tout au long de son histoire, une terre de rencontre et de métissage de civilisations, de cultures et de langues, a-t-il relevé, notant que le Royaume est resté néanmoins imperméable à toute tentative visant à porter atteinte à l'unité de ses composantes et à son identité.

Le diplomate a aussi noté que le processus d'édification de l'Etat de droit au Maroc "ne se base pas uniquement sur la mise en place des infrastructures et l'investissement dans l'humain, mais s'appuie également sur l'application et la défense du principe d'égalité entre toutes les composantes du peuple et de l'identité culturelle marocaine".

De son côté, la consule générale du Maroc à Utrecht, Bouthaina El Kerdoudi El Koulali, a mis l'accent sur le caractère stratégique et historique de l'officialisation du Nouvel An amazigh comme jour férié national ainsi que la forte symbolique de cette décision royale, qui reflète la Haute sollicitude dont SM le Roi entoure l'amazighité en tant que l'un des piliers principaux de l'identité marocaine, riche de la diversité de ses affluents, et un patrimoine national partagé par tous les Marocains sans exception.

La célébration officielle du Nouvel An amazigh au niveau institutionnel est, en outre, une occasion de faire connaître la civilisation amazighe, son histoire ancestrale et son héritage culturel riche et diversifié, notamment les us et coutumes, les traditions festives et les arts musicaux et littéraires, a-t-elle ajouté.

Cet événement permet aussi de renforcer la communication et la compréhension mutuelle entre toutes les composantes de la société marocaine, ce qui contribue grandement à la consolidation des liens d'appartenance au Maroc et de la fierté des Marocains quant à leur culture, leur histoire et leur civilisation plurielle, a dit Mme El Kerdoudi.

Cette rencontre a été marquée par un hommage rendu à plusieurs personnalités amazighes de la première génération de l'émigration marocaine aux Pays-Bas, ainsi que des performances musicales et une exposition de vêtements et de produits artisanaux amazighes.