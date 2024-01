Madagascar: Basketball / Pré-Qualification - Madagascar défie la Tanzanie

Les Ankoay hommes de 5x5 affrontent la Tanzanie à domicile. L'objectif est d'accéder au groupe D dans la quête de la qualification à l'Afrobasket 2025.

Il ne reste plus que deux jours pour les protégés de Jeannot Ravonimbola, Head-coach de l'équipe nationale malgache, avant d'affronter les Tanzaniens, seuls adversaires qui viendront défier Madagascar à domicile pour les matches de pré-qualification (à l'Afrobasket 2025) qui se joueront au Palais des sports de Mahamasina les 18 et 19 janvier.

En stage bloqué à Vontovorona avec des entrainements intensifiés le matin et l'après-midi, les sociétaires de l'équipe nationale sont prêts à chercher la victoire. Presque la totalité des joueurs ne connait pas l'équipe nationale de la Tanzanie mais des séances vidéo ont permis à l'encadrement et au staff technique malgache d'avoir des idées sur les stratégies à mettre en oeuvre pour mater les Tanzaniens à domicile.

La formule du match se joue en aller et retour. Les basketteurs malgaches doivent assurer deux victoires ou, tout au moins, marquer plus de points d'écart dans l'un des deux matches pour soigner le goal-average, car l'équipe qui sort victorieuse rejoindra le groupe D composé de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte et de la République Centrafricaine lors de la première fenêtre qualificative, programmée du 19 au 27 février.

Donner le maximum

%

Pour le DTN de la Fédération malgache de basketball, Solofohery Angelot Razafiarivony, il a expliqué qu'« actuellement, plus aucune équipe nationale n'est supposée faible, car depuis ces dernières années le basketball sur le continent a beaucoup évolué. Pour ne pas être victime d'une mauvaise surprise, il faut donner le maximum pour assurer des victoires nettes. Il faut marquer beaucoup de points car cela a son importance au décompte final. Les joueurs, l'encadrement et le staff technique sont prêts ».

Sur les historiques de rencontre entre les deux pays, Madagascar (22e rang en Afrique) et Tanzanie (30e sur le continent) ne se sont jamais rencontrés en match officiel. Mais sur la performance en championnat d'Afrique, la Tanzanie avec sa seule participation à l'Afrobasket de 1974 en République Centrafricaine a eu son meilleur classement en occupant le huitième rang. Madagascar en cas de qualification jouera sa quatrième Afrobasket après 1972 (9e), 2003 (12e) et 2011 (13e). Sur la double confrontation contre les Tanzaniens, Livio Ratianarivo, membre de l'équipe nationale Ankoay se dit prêt : « Les membres de l'équipe nationale sont prêts et nous sommes dans la dernière ligne droite de notre préparation. Nous travaillons plus sur le système d'attaque et de défense. En évoluant à domicile, nous donnerons le maximum pour passer au tour suivant ».