Comores: Beach volley / Tournoi zone 7 - Deux équipes engagées au Tour 1 aux Comores

Une toute première. La zone 7 de la Confédération africaine de volleyball organisera désormais, à partir de cette saison, des compétitions régionales de beach-volley dans le cadre de la vulgarisation du volleyball de plage. «Nous ne voulons pas rater cette compétition, mais compte tenu de nos contraintes financières, nous encourageons les équipes qui en ont les moyens, d'y représenter le pays», confie la présidente de la Fédération malgache de volleyball, Léa Raharimalala.

Deux équipes sont engagées, à savoir le duo multiple champion national et vainqueur de nombreux open nationaux, Antonio Ranaivoniaina et Hasina Rantsoavina du club Mama, et leurs coéquipiers Fabrice et Thierry. Cette compétition zonale se jouera en quatre étapes et s'étalera sur sept mois. Le Tour 1 aura lieu aux Comores, du 24 au 27 janvier. La deuxième manche se tiendra, du 23 au 26 mai, à La Réunion. Et la troisième, du 6 au 9 juin, aux Seychelles. La grande finale est prévue du 11 au 14 juillet, mais l'île hôte reste à confirmer. La présidente de la Fédération est un ancien membre de l'équipe nationale en volleyball classique et a déjà représenté le pays au tournoi de l'océan Indien. Avec son équipe, elle a mis en place une commission beach-volley afin de promouvoir davantage ce style du volleyball à Madagascar.

«Nous avons pu organiser trois formations des arbitres et des entraineurs en quelques semaines. J'en ai animé trois, du 21 au 25 décembre à Sainte-Marie, puis du 27 au 29 décembre à Fianarantsoa, et enfin, du 3 au 5 janvier à Mahajanga. Ce sera au tour de Toliara, Antsirabe, Manakara, Miarinarivo et Morondava de nous accueillir durant les vacances de Pâques», énumère le président de la commission beach-volley, Fidinirina Andrianarijaona, instructeur, entraineur et arbitre international.

Quatre compétitions locales figurent dans le calendrier de la Fédération, en l'occurrence le Tama beach, du 24 au 26 février à Toamasina, le Festibeach en juillet, durant le Festival des baleines à Sainte-Marie, le Festibeach en août, pendant le Festival Sômarôho à Nosy Be, et les championnats de Madagascar, du 4 au 6 octobre à Toamasina.