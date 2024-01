Cote d'Ivoire: La Can 2023 dans les fans zones d'Abidjan - Bertrand Traoré délivre enfin, les supporters des Etalons au Dokoui

Comme dans plusieurs points chauds de la Côte d’Ivoire, à la faveur de cette Canfoot 2023, le « Maquis le Burkina », au sous- quartier Dokoui, à la lisière des communes de Cocody et d’Abobo, a décidé de marquer le coup. Ce mardi 16 Janvier, François, le manager de cet espace gastronomique et son staff ont mis les petits plats dans les grands, pour créer une ambiance des grands jours, autour du match opposant les Etalons du Burkina Faso au Mourabitounes de la Mauritanie.

Aux environs de 13 heures 30 mn, le personnel de la rôtisserie traditionnelle tournait à plein régime, pour confectionner des plats de poulets braisés chauds, pour la clientèle. Qui pour la circonstance était composée essentiellement d’une bruyante communauté burkinabè très acquise à la cause des Etalons. Entre deux gestes de Bertrand Traoré, de Kaboré ou de Blati Touré, le public exultait. Tout comme face aux offensives des Mourabitoun, les supporters burkinabè criaient à déchirer les tympans. En sifflant de la bière bien frappé et exhibant le drapeau du pays des « hommes intègres » reconnaissable par l’étoile jaune de Marcus Garvey, ils n’ont cessé de pousser leur équipe à la victoire. C’était sans jouer avec la détermination des co-équipiers du portier Babacar Niasse de la Mauritanie dont les offensives étaient à chaque fois enraillées par l’excellent portier Hervé Koffi, grâce à ses bonnes prises du ballon. A la grande joie des supporters burkinabè qui ont parfois douté de la victoire des Etalons.

Malgré tout, notre voisin de table, Abass flanqué dans son maillot aux couleurs nationales, devant sa bouteille, pariait sur une victoire des Etalons. Après 45 minutes de jeu dans le temps règlementaire et quatre minutes d’arrêt de jeu, l’arbitre siffle et c’est la pause. « Atakassou Zragayandé ! » (Entendez la patrie ou la mort, nous vaincrons !), lancent un groupe de jeunes.

Lorsque la partie reprend, Bertrand Traoré, Blati et leurs co- équipiers maintient la pression, mais les mauritaniens résistent aux assauts des burkinabè. Car regroupé en défense et finissent par accrocher Kaboré (89e ) et l’arbitre siffle un pénalty avec un checking à la VAR. Ki Aziz, Tapsoba Abdoul et les siens, qui ont largement dominé cette confrontation, ont été récompensés, à la fin de la rencontre (90+6) sur ce penalty transformé en but par Bertrand Traoré (1-0). Ainsi, Bertrand Traoré venait de délivrer un peuple et particulièrement les supporters très heureux du fan zone du « Maquis Burkina ».

Legende photo : Des supporters des Etatlons après la victoire..( Ph: Bamba M) .