Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Janvier 2024

Niger : Soutien au secteur de la santé- Les Usa font don d'équipements et de matériels médicaux

L’Ambassade des Etats Unis au Niger a fait don, le vendredi dernier, d’équipements et de matériels médicaux aux maternités des quartiers Dar Es Salam et de Lazaret de Niamey, rapporte un communiqué de l'ambassade publié le mardi 16 janvier 2024.Ce don est composé de lits d’accouchement modernes, de lits d’hospitalisation, de balances pour bébés et pour adultes, des tensiomètres électroniques, de paravents, des gants, des thermomètres, et de lampes rechargeables. Le matériel et équipements acquis permettront d’améliorer la qualité des prestations médicales au sein des deux maternités au bénéfice de plusieurs milliers de femmes et enfants, détaille le communiqué de l'ambassade des Usa au Niger. La Cheffe de Mission Adjointe de l’Ambassadeur a réaffirmé, au cours de cette cérémonie, le soutien du gouvernement américain aux populations nigériennes avant de rappeler que « le présent projet rentre dans le cadre du plan d’appui du gouvernement américain au bien-être des populations nigériennes, particulièrement des femmes et des enfants. » Ce don de matériels et équipements financé par le gouvernement américain à hauteur de 9000 dollars (soit environ 5 million et demi de FCfa) est mis en œuvre en collaboration avec l’Ong Initiative et Développement Durable (IDD). (Source : Anp)

Côte d’Ivoire : Obsèques de Henri Konan Bédié- Fin avril-début mai 2024

Des comités ont été mis en place pour l’organisation des obsèques de Henri Konan Bédié, deuxième président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, opposition). Cette période indicative a été dévoilée, le mardi 16 janvier 2024, par le porte-parole du Pdci, Soumaïla Bredoumy, lors d’un déjeuner de presse au siège de la formation politique, fondée par Félix Houphouët-Boigny. Selon M. Soumaïla Bredoumy, M. Bédié est « un homme du terroir, un chef traditionnel et aussi un ancien président de la République. (De ce fait), ces trois dimensions seules, font de ses obsèques quelque chose qui concerne une pléthore de décisions ».Il a renseigné que « des comités sont mis en place pour harmoniser » les choses, faisant observer que déjà avec la Can2023, dont la Côte d’Ivoire est le pays hôte, « le côté républicain ne peut se faire après la Can 2023 (et) ça sera vers fin avril - début mai 2024 ».« Nous devrons l’accompagner à sa dernière demeure en 2024, dans la dignité et exprimer notre compassion à sa veuve Henriette Konan Bédié et à toute sa famille en même temps que célébrer l’immense travail qu’il a accompli à la tête de notre parti et de la nation ivoirienne », a dit le président du Pdci, Tidjane Thiam, dans son message de vœux pour l’année 2024. (Source :Apanews)

Burundi : Tension aux frontières - Le pays a expulse des ressortissants rwandais

Bujumbura a mis en exécution sa menace de refouler les ressortissants rwandais de son sol. Mercredi dernier, le pays avait annoncé la fermeture pour une période indéterminée de toutes ses frontières terrestres avec le Rwanda, à cause selon les autorités « du mauvais voisinage du président rwandais Paul Kagame ». Après cette annonce, Gitega n’a pas tardé à appliquer cette mesure. Impossible pour le moment de chiffer précisément le nombre. (Source : African manager)

Sénégal : Présidentielle 2024- Les griefs contre le Conseil constitutionnel que les 41 candidats recalés ont exposé à l’Ue

Le Collectif des 41 candidats recalés au contrôle du parrainage poursuivent leurs démarches pour contester le rejet par le Conseil constitutionnel de leurs dossiers. Parmi les candidats inscrits dans ce collectif, on retrouve l’ancienne Premier ministre Aminata Touré, l’homme d’affaires Bougane Guèye Dany ou encore Abdourahmane Diouf. Dans leur logique de contestations des résultats des contrôles des opérations de parrainages les concernant, ils ont rencontré la Délégation de l’Union européenne au Sénégal, lundi. L’occasion a été d’abord saisie pour aborder le contexte marqué par une restriction des libertés individuelles et collectives. Au cours de leurs échanges avec la délégation de l’UE, les 41 candidats recalés par le Conseil constitutionnel ont évoqué plusieurs éléments qui les fondent à contester les résultats du contrôle de parrainage. Ils contestent notamment les différentes opérations de contrôle du parrainage qui, pour eux, « s’est révélé un moyen efficace pour le pouvoir de filtrer les candidatures à l’élection présidentielle, consacrant ainsi une restriction évidente du droit du citoyen à participer à la direction des affaires ». (Source : adakar.com)

Namibie : Can 2023- La Namibie arrache la victoire à la Tunisie (1-0)

Au terme du premier match de poule du groupe E de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) de football, les « Brave Warriors » de la Namibie ont arraché in extremis la victoire ( 1-0) aux Aigles de Carthages mardi soir au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo dans le nord ivoirien. Le but victorieux de la Namibie a été inscrit par Deon Hotto à la 88ème minutes de jeu. (Source : abamako.com)

Gabon : Mobilisation des ressources- Le trésor public veut lever 854 milliards de Fcfa sur le marché des titres publics de la Cemac

Lors d’une réunion stratégique vendredi dernier, le Trésor public gabonais a décidé de lever la somme de 854 milliards de Fcfa sur le marché des titres publics de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (Cemac), contre 794 milliards de Fcfa en 2023, soit une hausse de 8%. Le Trésor public gabonais compte lever 854 milliards de Fcfa sur le marché des titres public de la Cemac pour le compte de l’exercice 2024. En 2024, la stratégie d’émission était axée sur une collecte de 444,5 milliards de francs Cfa en Bta ou Bons de Trésor Assimilable et 350 milliards de francsCfa en Ota, les Obligations de Trésor assimilable. (Source : alibreville.com)

Rca : Droits de l’Homme- Les avocats du député d’opposition Dominique Yandocka demandent sa libération

L'élu avait été arrêté à son domicile à l'aube du 15 décembre, il est accusé de préparer une tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. L'opposition et la société civile avaient dénoncé une arrestation arbitraire et une intimidation. Le parquet a justifié sa détention en dépit de l'immunité parlementaire de Dominique Yandocka par la « flagrance », avant d'ouvrir une information judiciaire. Dans leur lettre du 8 janvier au doyen des juges d'instruction Mathieu Nana Bibi, ses avocats dénoncent une procédure pénale irrégulière. L'arrestation et la détention d'un député jouissant de l'immunité parlementaire ne sont possibles qu'en cas de flagrant délit ou de délit de fuite après la commission des faits, rappellent-ils.(Source : abangui.com)

Burkina Faso : Football/Can 2023 - Les Etalons s’imposent (1-0) face à la Mauritanie

Les Étalons du Burkina Faso se sont imposés ( 1-0) face aux Mourabitounes de la Mauritanie cet après-midi du mardi 16 janvier 2024 au stade de Bouaké à l’issue d’une rencontre de la deuxième journée des phases de groupe de.la poule D de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( Can) de football .Ki Aziz, Tapsoba Abdoul et les siens, qui ont largement dominé cette confrontation, ont été récompensés à la fin de la rencontre ( 90+6) sur un penalty transformé en but par Bertrand Traoré ( 1-0) (Source : abangui.com)

Bénin : Sant é- Cotonou s’octroie des vaccins antipaludiques pour lutter contre le paludisme chez les enfants

Dans son processus de lutte contre le paludisme, première cause de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans au niveau national, le Bénin a réceptionné le lundi 15 janvier 2024, sur le tarmac de l’aéroport international cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, les premières doses de vaccins antipaludiques. Ces vaccins ont été réceptionnées par le Ministre de la Santé, Professeur Benjamin HOUNKPATIN, en présence du Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, de la Représentante résidente de l’Unicef au Bénin, du représentant de l’Oms, ainsi que du Directeur Général de l’Agence Nationale des Soins de Santé Primaires.Au total, 215.900 doses du vaccin contre le paludisme ont été réceptionnées, plaçant le Bénin en quatrième position après le Cameroun, la Sierra Leone et le Burkina-Faso à recevoir les doses de vaccins RTS,S. Cette livraison ouvrira la voie à l’administration prochaine du vaccin antipaludique aux enfants de moins de deux ans. (Source : acotonou.com)