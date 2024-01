Afrique: RDC/Zambie - Sébastien Désarbre encourage ses poulains à 'mouiller leurs maillots à 150%'

Le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Désabre a encouragé, mercredi 16 janvier, ses poulains à tout donner pour venir à bout des Zambiens.

Il l'a dit lors de la conférence de presse d'avant-match RDC-Zambie, comptant pour la première journée de la phase de poule de la 34e Coupe d'Afrique des Nations :

« Il va falloir donner une image de combattants, des soldats de notre pays et mouiller à 150% le maillot ».

Le technicien français dit connaître la sélection zambienne qui, selon lui, a de bonnes qualités sur le plan offensif.

Sébastien Désarbre a assuré avoir bien préparé son ossature pour le match contre la Chipopolo Boys de la Zambie et pour toute la compétition.

"Les joueurs ont effectué un bon stage de préparation. Nous y allons avec l'ambition de faire un bon match. Nous savons que nous avons de la qualité, et nous sommes prêts à défendre notre pays dans toutes les circonstances. Il y a une très grosse attache, une union collective à l'intérieur du groupe et du staff qui est forte. C'est ce que nous avons réussi à mettre en place. Je sais que si nous créons de bons matchs, nous aurons plus de chances de gagner que de perdre. La réalité du football, elle n'est pas dénuée d'humilité", a-t-il poursuivi.

Ce technicien congolais a en outre souligné que des exploits ne sont pas impossibles dans une compétition comme la CAN.

Il a dit avoir tout donné et en tant que coach pour gagner tous les matches et reconnait avoir la pression de faire un bon match et de tout donner sur le terrain.

Le match RDC contre Zambie est prévu au stade Laurent Mpokou de San Pedro (Cote d'Ivoire) à 21h heure de Kinshasa et sera 22h dans l'Est et au centre de la RDC dans le cadre du poule F.

