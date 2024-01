Congo-Kinshasa: La Sécurité et la connectivité des routes, conditions pour rentabiliser davantage le secteur minier de la RDC

Ce sont les deux gros chantiers que les opérateurs miniers surtout ceux de l'Est de la RDC veulent voir être matérialisés dans ce nouveau quinquennat du chef de l'Etat. La partie Est du pays regorge de minerais stratégiques d'une haute valeur sur le marché international. Une situation qui doit pousser le gouvernement à prendre à coeur la question sécuritaire et rétablir la paix estimeYvette Mwanza, Vice-présidente de la commission de suivi des activités minières dans le Nord-Kivu et présidente de la chambre des mines de la FEC Nord-Kivu.

plus de cent agents (100) de la fonction publique n'accèdent plus à leurs salaires. Certains depuis bientôt six mois et d'autres trois mois. Ce calvaire se vit à Mbuji Mayi, chef-lieu de la province du Kasai oriental.

Vol spécial pour les clients de Congo Airways de Kindu dans la province du Maniema.