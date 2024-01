Afrique: Agir ensemble pour un avenir durable dans la vallée du fleuve Sénégal

communiqué de presse

SAINT-LOUIS, 16 janvier 2024 - La République du Sénégal, la République islamique de Mauritanie, et le Groupe de la Banque mondiale organisent un Forum régional de haut niveau qui se tiendra le jeudi 18 janvier 2024 à Saint-Louis au Sénégal sur le thème : Développement durable en réponse au changement climatique - regards sur la vallée du fleuve Sénégal. L'objectif étant de favoriser des discussions approfondies sur les enjeux et stratégies du développement durable dans la région, ainsi que sur son adaptation au changement climatique.

Au cours des dernières années, les populations de la Vallée sont fortement impactées par les effets du changement climatique qui perturbe l'économie de la région, dégradant ainsi les moyens d'existence des populations, et impactant la sécurité alimentaire. Lors de ce forum, les participants discuteront des défis de la variabilité climatique et des opportunités d'interventions dans les domaines prioritaires à considérer pour accélérer le développement économique local et régional.