Afrique: CAN 2023 - Le Burkina Faso s'en sort in extremis contre la Mauritanie (1-0)

Ce fut difficile. Mais le Burkina Faso y est parvenu in extremis. Ce mardi, les Etalons ont battu la Mauritanie 1-0 dans le deuxième match du groupe D de la CAN 2023 et prennent la tête de leur poule devant l'Algérie.

Dès le début de la rencontre, les Burkinabés prennent les choses en main en ce début de match, obligeant les Mauritaniens à faire bloc et à attendre d'éventuels contres. C'est ainsi qu'ils parviennent à se créer des situations intéressantes mais les attaquants des Etalons manquent de justesse dans leurs derniers gestes, à l'image de Kaboré. A la 17e minute, Badolo est tout proche de reprendre de la tête un ballon aérien dans la surface, mais il est trop court. Les Mourabitounes tenteront par la suite de conserver un peu le ballon et de se rapprocher du but burkinabé sans se montrer dangereux.

Grands favoris de la rencontre, les Étalons ne montrent pas grand chose d'intéressant en première période et seront donc tenus en échec à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le Burkina Faso attaque mieux la seconde période et se montre un peu plus dangereux. L'entrée en jeu de Bertrand Traoré à la 74e minute va revigorer l'attaque des Etalons. Mais c'est d'abord la Mauritanie qui obtient une grosse occasion à la 78e minute. Sur un bel enchaînement à l'entrée de la surface, Koita frappe au but et oblige Hervé Koffi à sortir une excellente parade sur sa ligne. A la 82e minute, c'est Bertrand Traoré qui répond en tentant une frappe enveloppée du gauche dans la surface, mais le gardien mauritanien est vigilant.

Finalement, le Burkina Faso finit par obtenir un pénalty à l'entame du temps additionnel, après une faute sur Kaboré, bien lancé mais séché dans la surface par un défenseur mauritanien. Bertrand Traoré prend ses responsabilité et marque. 1-0 pour les Etalons. Et ce sera l'unique but de la rencontre.

Le Burkina Faso a souffert, mais s'en sort avec une victoire. Il est donc leader du groupe D avant sa prochaine sortie.

Feuille de match

Mardi 16 janvier 2024, 14H GMT

Stade : Stade de la Paix de Bouaké

Arbitre : Jalal Jayid (Maroc)

Burkina Faso vs Mauritanie : 1 - 0

Buteur : Bertrand Traoré (90+6, Penalty)

Avertissements : B. Touré, M. Konaré pour le Burkina Faso / A. Abeid, Mohammed El Abd pour la Mauritanie

Les équipes :

La composition du Burkina Faso :

Koffi - Yago, Tapsoba, Dayo, Kaboré - Touré, Guira, Aziz Ki - Bangré, Badolo, Konaté

Sélectionneur : Hubert Velud

La composition de la Mauritanie :

Niasse - Gassama, Abeid, Keita, Fofana - Mohamed El Abd - L. Ba, Tanjy - Thiam, Kamara, Koita

Sélectionneur : Amir Abdou