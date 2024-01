Afrique: Des exportations en hausse de 77 % en Afrique

Même si l'Europe demeure le principal exportateur pour Maurice, les dernières tendances montrent que l'Afrique et l'Asie augmentent leurs parts de marché. La dernière édition d'Export Insights, publiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice (MCCI), analyse ces nouvelles opportunités d'exportation et rappelle les différents accords mis en place pour doper les échanges commerciaux à l'échelle régionale et internationale.

Intitulée Export Insights 2023: Market Trends and Emerging Opportunities in Sustainable Trade, la publication analyse les chiffres d'exportation, révélant une concentration soutenue sur des marchés majeurs, tels que l'Europe qui a absorbé environ 45 % des exportations en 2022. Cependant, des changements significatifs ont été observés dans de nouveaux marchés d'exportation tels qu'en Afrique et en Asie. Plus particulièrement, la croissance exceptionnelle des exportations vers l'Afrique, enregistrant une augmentation de 77 % depuis 2012.

Cette croissance significative concerne particulièrement la Communauté de développement de l'Afrique australe et le Marché commun de l'Afrique orientale et australe. Notamment les exportations vers l'Afrique du Sud et Madagascar ont connu des hausses respectives de 66 % et 61 % entre 2012 et 2022.

La mise en oeuvre l'African Continental Free Trade Area, accord de portant sur pour la création de la zone de libre-échange continentale africaine, ouvre de nouvelles opportunités, en particulier en Afrique de l'Ouest et du Nord. De plus, les accords tels que le Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement avec l'Inde et l'Accord de libre-échange avec la Chine offrent des perspectives nouvelles pour élargir les exportations mauriciennes vers ces marchés en pleine croissance.

MCCI Exports Insights 2023 propose par ailleurs quatre voies potentielles pour consolider et étendre les exportations, notamment la transformation des fabricants locaux (domesticor iented enterprises) en entreprises exportatrices, une transition rapide vers le «green manufacturing», le ciblage du marché croissant des «green consumers», et l'exploitation optimale des accords commerciaux multiples.

«Avec les impératifs liés au changement climatique, les règles du commerce international évoluent rapidement afin d'assurer que le commerce de biens et de services soit conforme aux principes fondamentaux du développement durable. Nos exportateurs sont donc confrontés à de nouveaux défis, notamment avec l'introduction graduelle de mesures liées à la protection de l'environnement, et le besoin de se conformer à de nouvelles exigences et normes réglementaires. Cependant, ces défis apportent également de nouvelles opportunités pour nos fabricants locaux et nos exportateurs», souligne Rooma Narrainen, Head of Advocacy à la MCCI.

La relation entre l'émergence des politiques mondiales traitant des problèmes climatiques et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, telles que l'Accord de Paris, la COP28, et les nouvelles exigences réglementaires pour les exportateurs, sont également mises en exergue. Une situation qui entraîne un changement tant au niveau de la production que de la consommation. Les fabricants doivent promptement s'adapter, selon la MCCI, aux nouvelles mesures liées au climat, telles que le nouveau mécanisme d'ajustement carbone aux frontières visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

À la lumière des nouvelles mesures et réglementations environnementales à venir, la publication recommande aux fabricants locaux d'accélérer la transition vers l'adoption de pratiques de fabrication en ligne avec le développement durable. Parallèlement, les consommateurs auront à être également plus conscients de leurs choix de produits et comprendre comment contribuer à l'atténuation de leur empreinte carbone. En effet, les «green consumers» recherchent une plus large gamme de produits qui portent les labels écologiques auxquels ils sont familiers. Une politique et une stratégie cohérentes en matière d'écologisation pourraient à la fois répondre aux normes climatiques et renforcer l'avantage concurrentiel des produits mauriciens auprès de cette nouvelle catégorie de consommateurs.

Pour le Dr Drishtysingh Ramdenee, secrétaire général de la MCCI, la reprise des exportations et la voie de la croissance comportent des défis et des opportunités qui peuvent être analysés sous l'angle de la production, du marché et du secteur. «Export Insights offre un aperçu complet des tendances du point de vue des produits et du marché, recommandant des voies de croissance catalysées, basées sur une analyse axée sur les données. La MCCI doit renforcer et consolider son rôle de facilitateur en mobilisant l'expertise, l'expérience et le savoirfaire, ainsi que les réseaux locaux et internationaux, pour traduire les recommandations en opportunités concrètes et accompagner les opérations visant à les atteindre.»

Alors que Maurice explore activement des moyens d'étendre sa portée commerciale grâce à des accords commerciaux préférentiels, la MCCI note dans sa publication qu'il est nécessaire de développer une stratégie intégrale qui renforcera sa capacité d'exportation, tout en élargissant la base d'exportation et en encourageant les fabricants à rapidement s'adapter aux évolutions du marché et aux exigences des consommateurs.