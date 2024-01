Angola: Banco Atlântico et FGC paraphent un protocole pour faciliter l'accès au crédit

Luanda — Un protocole d'accord visant à promouvoir et faciliter l'accès au crédit pour les Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME), les coopératives et les entrepreneurs individuels, a été paraphé mardi, à Luanda, par la Banco Millennium Atlântico (BMA) et le Fonds de Garantie de Crédit (FGC).

Les bénéficiaires pourront demander un financement allant jusqu'à 50 millions de kwanzas auprès de Banco Millennium Atlântico (BMA), avec une garantie publique automatique du FGC.

Le protocole, paraphé par le président du Conseil d'administration (PCA) de la FGC, Luzayadio Simba et le vice-président du comité exécutif de Banco Millennium Atlântico (BMA), Eder Samuel de Sousa, prévoit une couverture des risques allant jusqu'à à 80% du capital financé.

Les termes de l'accord incluent la promotion de l'inclusion financière et de la reconversion de l'économie informelle, à travers la Ligne de soutien aux projets durables (LAPS, sigle en portugais), conçue par le FGC, pour couvrir l'insuffisance des garanties réelles que les MPME, qui demandent du crédit, avec approbation automatique de garanties publiques, pour un financement pouvant aller jusqu'à deux cents millions de kwanzas.

A l'occasion, le PCA du FGC, Luzayadio Simba, a souligné que l'initiative fait partie du processus de simplification de l'accès aux garanties publiques, que l'institution promeut.

"Ces derniers temps, le FGC a réduit la bureaucratie pour l'accès aux garanties publiques et ce mémorandum vise à renforcer l'octroi de crédit à l'économie, à travers un mécanisme conjoint avec l'institution, qui permet à la BMA d'émettre des garanties automatiques", a-t-il expliqué.

A cet effet, a-t-il expliqué, une plateforme commune a été créée entre la BMA et la FGC, qui, au fur et à mesure que la banque approuve un crédit, dispose également automatiquement d'une garantie publique.

Selon le gestionnaire, pour un financement supérieur à 50 millions, le projet mériterait une autre analyse conjointe de la FGC et de la BMA.

Luzayadio Simba révèle, en revanche, que 250 garanties ont été émises en 2023 et que l'objectif pour cette année est d'un millier, soit environ 75 pour cent.

"Le FGC continuera à renforcer ses relations avec les banques et les promoteurs financiers, c'est pourquoi nous avons signé des accords similaires avec plusieurs institutions bancaires, telles que Banco Crédito do Sul et Banco Comercial Angolano (BCA)", a-t-il souligné.

À son tour, le vice-président du Comité exécutif de Banco Millennium Atlântico (BMA), Eder Samuel de Sousa, a déclaré que les conditions étaient créées pour financer des projets dans les secteurs les plus divers de l'économie angolaise.