Sénégal: Mbour / Lutte contre l'incivisme - Une méga randonnée pour la sensibilisation contre les actes de destruction des biens publics et privés

Le Club de randonnée de Mbour (CRM) a organisé, au cours du week-end, sur un trajet de plusieurs kilomètres, une marche de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre l'incivisme. La manifestation a regroupé des centaines de randonneurs venus de tous les coins du pays, notamment de Linguère, Tambacounda, Kaolack, Dakar, Saint-Louis et Thiès, sous la direction d'Amadou Diakhaté, le président du CRM.

Selon ce dernier, depuis quelques temps, l'on constate la destruction de biens publics et privés. Ceci, pour lui, est à la base d'une profonde introspection avec son club. Ainsi, le choix a été fait pour une randonnée pédestre d'envergure, à travers les grandes artères et avenues de Mbour, pour lancer le message et lutter contre ce type d'actions dégradant les biens publics et privés. A l'en croire, la randonnée pédestre offre une thérapie de taille pour le corps et l'esprit car évacuant le stress et maintenant la forme physique.

Papa Saliou Sall, le président de la Fédération sénégalaise de randonnées pédestre, participant à l'activité, s'est prononcée : "le thème de la randonnée ne peut pas être plus opportun. Au Sénégal, on a constaté, depuis quelques temps, de l'incivisme. La randonnée pédestre s'inscrit dans le but d'éradiquer cela. Nous sommes satisfaits de cette méga randonnée regroupant des randonneurs venus de tous les coins du Sénégal". Il a remercié le maire de Mbour, représenté par Mandiaye Fall, son directeur de cabinet, pour les facilitations de la tenue de cette méga randonnée.