Afrique: Burkina # Mauritanie (1-0) - Victoire au petit trot des Etalons pour commencer

Le Burkina a enfin vaincu le signe indien. En douze participations à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, les Etalons n'avaient en effet jamais remporté leur premier match. C'est chose faite depuis hier, ils sont venus à bout, au stade de la Paix de Bouaké, des Mourabitounes par le score de 1 à 0. Un but sur penalty dans les ultimes minutes du match transformé par le capitaine, Bertrand Traoré, après une faute sur Issa Kaboré.

En prenant les 3 points de la partie, le onze national se positionne ainsi en première place du groupe D devant l'Algérie et l'Angola 2es ex aEquo, et la Mauritanie qui ferme la marche. L'essentiel est donc fait, mais que ce fut douloureux face à une solide équipe mauritanienne qui a crânement joué sa chance ! Les Poulains de l'entraîneur Hubert Velud ont longtemps cherché la faille sans la trouver, même s'ils avaient la faveur des pronostics.

Ainsi en quatre oppositions officielles à la Mauritanie avant le duel d'hier, le Burkina enregistrait deux victoires, un nul et une défaite et au classement FIFA de décembre 2023, « le pays de hommes intègres » pointe au 10e rang africain et au 57e mondial contre respectivement les 22e et 105e pour son challenger. A cela s'ajoute le fait que nous sommes à notre 13e participation contre la 3e pour les Mourabitounes.

A vrai dire, l'adversaire, a, par moments pris l'affaire en main au point qu'on se demandait s'il ne jouait pas un tour pendable au capitaine Bertrand et à ses coéquipiers, mais il n'en sera rien finalement. Sans doute l'entrée à la 70e mn de Bertrand Traoré et l'armada offensive jetée dans la bataille par le coach avec l'entrée, coup sur coup, de Djibril Ouattara et d'Hassane Bandé ont-elles permis de changer fondamentalement la physionomie du match.

Il faut saluer le sang-froid de Bertrand Traoré qui avait une lourde responsabilité sur les épaules mais qui a su sublimer l'immense pression pour prendre le contre-pied de Babacar Niasse, le géant portier mauritanien. Bien avant le penalty, on avait même l'impression que la Mauritanie était sur le point de rompre.

On ne peut donc que de se féliciter de cette victoire historique qui sonne comme un bon augure pour la suite de la compétition, à condition cependant que les Etalons rehaussent le niveau de leur jeu et soient beaucoup plus appliqués et rigoureux lors de leurs prochaines sorties, particulièrement contre l'Algérie le samedi 20 janvier sur le coup de 14 heures.

Les Fennecs, blessés, auront en effet à coeur de gommer leur contre-performance face aux Palancas Negras et de se relancer dans la compétition. Il faut d'autant moins jouer les difficiles sur la copie rendue par les nôtres que depuis le début du tournois, de présumés « gros bras » du football africain et autres favoris sur le papier ont calé dès leur première sortie, à l'image du Nigeria, du Cameroun, de l'Algérie ou du Ghana.

En effet, c'est la preuve qu'il y a, de moins en moins, des « équipettes » qu'on peut malmener comme on veut si bien que (presque) toutes les confrontations sont difficiles.

En tout cas, cette bonne entame va gonfler davantage les Etalons à bloc et ils auront enregistré un maximum de confiance pour aborder la prochaine rencontre avec beaucoup plus de sérénité. Après le petit trot, rêvons de futurs galops.