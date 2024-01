Ile Maurice: Voitures à l'eau - Toutes ne sont pas couvertes par leur assurance

Les récentes intempéries ont laissé une empreinte dévastatrice, notamment sur une centaine de véhicules emportés ou endommagés par les eaux. Pour les propriétaires non couverts par une assurance spécifique en période cyclonique, les dépenses risquent d'être énormes. Vashish Ramkhelawon, secrétaire général de l'Association des assureurs de l'île Maurice, souligne que les dommages seront couverts si le véhicule est assuré tous risques avec une extension spécifique pour catastrophes naturelles - cyclones, inondations, etc. «C'est malheureux car ceux qui n'ont pas ce type d'assurance devront payer de leur poche.» Certaines compagnies ont déjà commencé à recevoir des réclamations.

Il est crucial de noter que la garantie catastrophes naturelles demeure facultative, ce qui signifie que ceux qui ayant uniquement une assurance tiers ne sont pas couverts. En cas de dommages, une évaluation au cas par cas sera effectuée par les compagnies d'assurances. L'assureur prend en charge divers frais - réparation, contrôle technique, déblayage et même démolition. Cependant, souligne Vashish Ramkhalawon, l'indemnisation dépend de la gravité des dommages et parfois d'une perte totale du véhicule. «Si la personne est couverte par l'assurance tous risques avec extension catastrophes naturelles, l'assurance doit tout prendre en charge.»

Être proactifs

Les compagnies d'assurances encouragent ceux concernés à soumettre leur réclamation immédiatement car les évaluations prennent du temps. Il faudra soumettre un formulaire de la compagnie avec des détails précis. Un expert en sinistre évaluera le véhicule pour rédiger un rapport final. «Nous vous encourageons à prendre des photos des dégâts pour un traitement plus fluide de vos réclamations», indique un agent d'assurances. En temps normal, il faut compter entre cinq et 15 jours pour finaliser le dossier et accepter l'indemnité de l'assureur. Mais dans la conjoncture, les assurances auront du pain sur la planche et la durée dépendra de l'étendue des dégâts.

Par ailleurs, des propriétaires ont été avertis de tentatives de vol lundi soir. La garantie contre le vol doit être incluse dans le contrat d'assurance pour être couverte et cela relève souvent d'une affaire policière. Les bateaux sont aussi couverts par des polices d'assurance catastrophes naturelles qui couvrent le bateau, les équipements et les personnes à bord contre les pertes ou dommages potentiels causés par les intempéries, accidents ou autres risques.

La majorité des maisons pas assurées

Dans les intempéries, les maisons sont également exposées à des risques de dommages matériels. Cependant, la majorité des maisons individuelles dans le pays ne sont pas assurées contre les cyclones, inondations, incendies, et vols avec effraction. Seule une minorité, notamment dans des gated-communities ou liées à un emprunt bancaire, possède une assurance habitation exigée par les banques. Cela crée une disparité, laissant de nombreux propriétaires sans protection adéquate. La difficulté réside également dans la localisation des maisons - dans des zones à risque d'inondation où les propriétaires ne peuvent souscrire à une assurance habitation.

Même s'ils en trouvent, la prime sera plus élevée. Les propriétaires sont ainsi exposés à des pertes financières considérables en l'absence d'assurance. Il faudrait sensibiliser davantage à l'importance de l'assurance habitation et explorer des solutions pour la rendre plus accessible, en particulier dans les zones à risque. Les autorités pourraient envisager des initiatives visant à rendre les primes plus abordables pour ces propriétaires afin de garantir une protection financière adéquate en cas de sinistre.