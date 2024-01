Afrique de l'Ouest: Maurice Ouédraogo et Lamoussa Théodore Kafando - Disparition de deux grands artistes burkinabè

La culture burkinabè a perdu deux grands noms. Il s'agit de Maurice Ouédraogo, promoteur du Liwaga Soukouss, et Lamoussa Théodore KAFANDO, dramaturge et metteur en scène de la compagnie Le Bourgeon du Burkina.

Décédé le lundi 8 janvier 2024 à 77 ans, Maurice Ouédraogo était infirmier de profession et un passionné de musique. Celui qui était chef coutumier de Tarba, un village de la ville de Gourcy, a marqué la musique burkinabè à travers son groupe qu'il avait baptisé Maurice et les Mauricettes. « Ces jeunes danseuses qui l'accompagnaient sur scène avec une belle chorégraphie créée à partir du Liwaga et du Soukouss qu'il avait appelé Liwaga Soukouss.

Professionnel de la santé, il a concilié pendant des années sa profession avec sa passion qu'est la musique qui était accompagnée d'une ferme volonté d'imposer la musique burkinabè à partir de ses richesses rythmiques», a expliqué le communicateur Culturel, Boureima Djiga. En 1981, il publie son 1er album baptisé Liwaga Soukouss.

Puis sortiront 4 disques de 45 Tours avec des chansons à succès tels Rogom ya yin sidga, Pag La yiri, Laafi La Bumbu. Le lendemain, le mardi 09 janvier 2024, c'est un autre monument de la culture et des arts qui s'éteint à 81 ans : Lamoussa Theodore Kafando. Ecrivain, dramaturge, chorégraphe, metteur en scène, administrateur et consultant culturel, l'homme vivait pour la culture. Cette passion l'a conduit à la tête (directeur) de la direction des Arts et des Métiers d'Art (DAMA) où il a contribué à la promotion de grands événements culturels nationaux, à savoir la SNC, les Grands Prix Nationaux.

Il était le formateur de nombreux artistes burkinabè à travers la Compagnie Le Bourgeon du Burkina. Dans cette troupe ont été formés de grands artistes notamment les danseurs et chorégraphes Bienvenue Bazié et Auguste Ouédraogo de la compagnie Auguste- Bienvenue. Lamoussa Théodore Kafando était aussi une célébrité de la littérature pour enfants.

L'un de ses succès de librairie est son oeuvre La femme de mon père n'est pas ma mère. « C'est une oeuvre qui a été adaptée au théâtre et qui a connu un succès retentissant sur les ondes et sur les planches », a témoigné M.DJIGA. Sur sa page Meta(Facebook), l'ancien ministre en charge de la Culture, Baba Hama, a précisé que cette pièce de théâtre a été primée en 1994 au concours de littérature enfantine organisé par l'ACCT/BRAO.