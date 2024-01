Afrique: CAN 2024 - Le Mali maîtrise l'Afrique du Sud et remporte son premier match

Au terme match engagé et intense, le Mali qui a longtemps buté sur de coriaces Sud-Africains, a fait la différence en seconde période Une précieuse victoire (2-0) qui permet aux Aigles de s'emparer de la première place de la poule E après la défaite surprise de la Tunisie face à la Namibie (0-1).

On avait annoncé Korhogo, ville qui accueille les matches de la poule E et proche de la frontière malienne, comme un bon nid pour les Aigles à la CAN. Mais les Maliens ont eu beaucoup de mal à se sentir comme à la maison lors 60 premières minutes de la rencontre face à l'Afrique du Sud (2-0). Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir enfin les hommes d'Éric Chelle tenir leur statut de favori devant des Bafana Bafana teigneux, dangereux, et pas loin d'un bel exploit. Le tournant est donc ce coup franc exécuté par le pied gauche de Sékou Koita, repoussé par le gardien Williams, mais bien suivi par le capitaine des Aigles Hamari Traoré qui ouvre le score (60e). L'Afrique du Sud n'a pas le temps de retrouver ses esprits que Lassine Sinayoko, bien lancé par Kamory Doumbia, corse l'addition (66e).

Duel Diarra-Tau

Avant, ce réveil malien, l'Afrique du Sud avait été très intéressante dans son 4-4-2, gênant considérablement le Mali en effectuant un pressing incessant sur les Aigles obligés de jouer vers l'arrière. Incisifs, plus mordants, les Bafana Bafana se procurent même les meilleures occasions. Et la première période pourrait se résumer au duel entre l'attaquant Percy Tau et le gardien malien Djigui Diarra. Sur la première banderille lâchée par les Bafana Bafana, c'est le joueur d'Al Ahly (Égypte) qui oblige portier de Young Africans (Tanzanie) à sortir une belle parade (13e). Mais sur l'action qui suit le défenseur malien Sikou Niakaté concède le penalty après avoir laissé traîner son coude sur l'attaquant Evidence Makgopa. Nouveau duel Percy-Diarra : l'attaquant manque son penalty en expédiant le ballon au-dessus de la barre transversale (19e).

Percy Tau revient à la charge avec une frappe du droit qui oblige Diarra à boxer le ballon (34e). Le gardien des Aigles tient la baraque face à des Sud-Africains sans complexe. C'est encore lui qui repousse le ballon sur son poteau en fin de match sur la frappe de Mokoena (90+4). Le Mali lui doit en grande partie cette victoire, autant qu'aux nombreux supporters maliens bien présents dans les tribunes du stade Amadou Gon Koulibaly de Korhogo.

Le Mali, qui n'a jamais perdu son premier match de CAN, entame parfaitement la compétition avec une victoire en attendant le choc face à la Tunisie, samedi 20 janvier.