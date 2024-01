Sénégal: Décès de Guédel Mbodj, fondateur du «Festi'rire» - Les acteurs culturels perdent un soutien de taille

Guédel Mbodj «Bour Saloum», ambassadeur itinérant du Président de la République et fondateur du Festival international du rire (Festi'rire) de Kaolack, a tiré sa révérence dans la nuit du dimanche au lundi 15 janvier, à Dakar. Il repose désormais dans sa ville natale de Kaolack.

KAOLACK - La triste nouvelle est tombée tard dans la nuit du dimanche au lundi 15 janvier. Guédel Mbodj «Bour Saloum», ambassadeur itinérant auprès du Président de la République, est décédé. Dans la maison familiale de Léona, c'était la consternation et la tristesse, hier. Une perte pour les siens et ses proches, mais surtout pour le monde des arts et de la culture dont il était un des plus fidèles soutiens. Guédel Mbodj est, en effet, l'initiateur du Festival international du rire (Festi'rire) de Kaolack. Cet éminent fils du Saloum a toujours œuvré pour le rayonnement culturel de son terroir, Kaolack.

Le défunt tenait les 3, 4 et 5 avril de chaque année, le Festi'rire au grand bonheur des comédiens du théâtre sénégalais. Il était le président d'honneur de l'Association des artistes comédiens du théâtre sénégalais (Arcots). Durant plus de 2 décennies, en dépit d'un état de santé précaire, il se faisait un point d'honneur d'organiser cette manifestation culturelle en mobilisant tous les comédiens du Sénégal et de la sous-région, à Kaolack. Pour lui rendre hommage, ces artistes lui ont d'ailleurs dédié, il y a 8 ans, une soirée «Sargal».

À côté de cette casquette de mécène, il y a son titre de chef traditionnel de l'ancien royaume du Saloum. Guédel Mbodj est l'homonyme et descendant du 42e Roi du Saloum (1861-1895). D'ailleurs, ce mécène et ses proches avaient procédé à l'inauguration du mausolée du roi du Saloum, situé au village de Korki Bambara (environ 3 km au nord de Mbirkilane), le 24 décembre 2017. Guédel Mbodj, le patriarche, était un grand dignitaire du Saloum qui avait marqué son histoire comme étant le premier Roi à abolir l'esclavage dans le royaume, le 18 septembre 1840. Son titre d'ambassadeur itinérant du Président Macky Sall récompense à la fois le chef traditionnel et le mécène culturel sans compter l'opérateur économique reconnu qu'il a été.