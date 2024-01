Maroc: L'accompagnement des startups du digital figure au centre des priorités du ministère de la Transition numérique (Mme Mezzour)

Rabat — La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, a affirmé, mardi à Rabat, que l'accompagnement des startups du digital figure au centre des priorités du ministère.

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers, Mme Mezzour a passé en revue l'appui aux startups dans le domaine du digital ainsi que les différentes initiatives engagées par le ministère pour leur accompagnement, dont la signature dernièrement d'une convention-cadre avec la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) pour la structuration et la mise en oeuvre d'une offre d'accompagnement et de financement destinée aux startups marocaines.

Dans ce contexte, la ministre a ajouté que cette convention-cadre comprend nombre de mesures, dont la "bourse de vie" qui constitue un soutien aux porteurs d'idées expérimentés pour se lancer dans l'entrepreneuriat en plus de l'octroi du label "Jeune entreprise innovante" qui permet à ces startups de bénéficier d'une dotation plafonnée en devises étrangères de 1 million de dirhams en vue de les aider à traiter avec leurs partenaires à l'étranger.

La ministre a également évoqué l'inauguration du "Technopark Essaouira", qui offre des espaces de travail adaptés à 70 startups de la région, soulignant qu'il s'agit du cinquième site "Technopark" dans le Royaume qui a pu accompagner plus de 3.000 startups et créer plus de 15.000 opportunités d'emplois directs et indirects.

Et de réaffirmer que le ministère cherche à soutenir les startups dans toutes les régions du Royaume, et aspire à cet égard à renforcer l'implantation de la société "Technopark" dans au moins une dizaine de villes marocaines d'ici 2026.

D'autre part, Mme Mezzour a mis en avant la nécessité de revoir le cadre juridique des startups et d'améliorer le niveau de suivi des startups, en travaillant avec différents incubateurs marocains et en faisant appel à des incubateurs étrangers à valeur ajoutée, et en portant assistance à ces entreprises pour accéder aux marchés nationaux et internationaux et de leur offrir un financement complet, dans les différentes étapes de leur activité.