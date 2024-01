Maroc/Mauritanie - Les régulateurs de l'audiovisuel scellent leur partenariat

Nouakchott — La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) et la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel de Mauritanie (HAPA) ont signé, mardi à Nouakchott, une convention de partenariat visant à améliorer les procédures de régulation.

Signée par la Présidente de la HACA, Latifa Akharbach, en visite de travail du 15 au 17 janvier à Nouakchott et son homologue mauritanien, Houcine Ould Meddou, cette convention prévoit la mise en oeuvre d'une série d'actions visant à améliorer les procédures et les outils de régulation en matière notamment de monitoring et de suivi des programmes, de veille professionnelle et de méthodologies d'adaptation de la régulation au nouvel environnement numérique des médias, indique un communiqué de la HACA.

La convention souligne l'enjeu principal de la régulation autonome des médias relatif à la consolidation de la culture et de la pratique démocratiques, au renforcement du respect des droits de l'homme dans et par les médias, à la protection des publics et la garantie de leur droit à une information éthique et de qualité.

Plusieurs thématiques ont également été sélectionnées pour les concertations et les échanges d'expérience entre la HACA et la HAPA telles que la gestion de l'expression pluraliste ou encore la promotion de la diversité culturelle et linguistique dans les médias audiovisuels, fait remarquer le communiqué.

Par ailleurs, Mme Akharbach a animé, devant un parterre de représentants des opérateurs audiovisuels et de responsables de la presse mauritaniens, une conférence sur les défis de la transformation numérique pour l'économie des médias audiovisuels, thème qui figure parmi les domaines de réflexion commune prévus par la convention.

Lors de sa visite à Nouakchott à l'invitation de son homologue mauritanien, Mme Akharbach a également tenu une série de séances d'échanges et de concertations concernant les prochaines échéances des réseaux multilatéraux de régulateurs au sein desquels les deux instances sont membres.

Il s'agit notamment du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication dont la HACA assure la présidence pour la période 2023-2024, du Réseau Francophone des Régulateurs des Médias, ainsi que le Forum des Autorités de Régulation de l'Audiovisuel des Etats membres de l'Organisation de la Coopération Islamique.

La délégation de la HACA était composée également du Directeur Général de la HACA, Benaïssa Asloun, du Secrétaire du Conseil supérieur de la Communication audiovisuelle, Imad Meniari, et du Manager des Affaires africaines au sein de l'instance, Talal Salahdine.