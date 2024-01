Afrique: Burkina Faso vs Mauritanie / Blati Touré (Homme du match) - « On a cru jusqu'au bout »

En conférence de presse d'après-match suite à la victoire poussive du Burkina Faso contre la Mauritanie (1-0), le milieu de terrain des Etalons, Blati Touré a savouré ce succès et mis en avant les valeurs de solidarité du groupe burkinabé dont la chair n'est souvent pas vendue chère.

Votre réaction après cette victoire contre la Mauritanie

« Dans un premier temps, je suis très content pour toute l'équipe pas seulement parce que je suis « Homme du match ». Pour moi ça change pas grand-chose parce que c'est un travail d'équipe et je suis très content. Ça n'a pas été facile mais on a cru jusqu'au bout et on est ravis. »

Avez-vous été surpris par le niveau de la Mauritanie ?

« Bien évidemment. Ça fait maintenant plusieurs fois qu'on joue contre cette équipe. C'est une très bonne équipe qui était bien organisée et ça n'a pas été facile. C'est notre détermination qui a fini par donner ce résultat. »

Pour toi qui est né à Bouaké, est-ce que tu peux nous décrire le sentiment que tu a ressenti en jouant ici?

« [Sourire] Cette question revient chaque fois. J'aime énormément les gens de Bouaké et ça fait grand plaisir. On a une forte communauté ici qui s'est mobilisé derrière nous et nous ont poussé jusqu'au bout. »

La solidarité a été l'un des points forts lors du stage et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant qu'homme du match ?

« Comme je l'ai dit tout au début, je mets ce trophée à la disposition de toute l'équipe. Généralement, les gens ne parlent pas de nous comme des favoris mais on a toujours cette envie de jouer ensemble comme vous l'avez dit. On a fait une bonne prépa, on est toujours soudé et c'est c qui a défini le match de ce soir. »