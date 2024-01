Maroc: Sala El Jadida - M. Benmoussa s'enquiert du déroulement d'une session de formation sur le mécanisme d'accompagnement des établissements d'enseignement public et des bassins scolaires

Sala El Jadida — Le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, accompagné du président de l'Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), Hicham El Habti, s'est enquis, mardi lors d'une visite de terrain au siège de l'UMP6 à Sala El Jadida, du déroulement d'une session de formation sur le mécanisme d'accompagnement des établissements d'éducation et d'enseignement public et des bassins scolaires.

Cette session de formation s'inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre le ministère, l'UMP6 et la Fondation OCP qui vise à mettre en oeuvre le chantier de réforme du système éducatif, et de la feuille de route 2022-2026 et son cadre procédural pour les années 2023 et 2024, par le biais du renforcement de l'engagement des acteurs au sein de ce secteur et des partenaires de l'école publique, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un mécanisme d'accompagnement des acteurs au sein des établissements d'éducation et d'enseignement public et des bassins scolaires, indique un communiqué du ministère.

Selon la même source, cette session de formation vise à fournir à ces coordinateurs les moyens nécessaires pour appuyer le corps administratif et celui enseignant dans la réalisation des missions qui leur incombent au sein des établissements d'enseignement, notamment en ce qui concerne la préparation, la réalisation et l'évaluation du projet d'établissement intégré, en plus de les aider à surmonter les contraintes et les difficultés qui empêchent les établissements d'enseignement public de remplir de manière optimale leurs rôles et d'interagir positivement avec leur environnement local.

Ce mécanisme, explique le communiqué, a pour but de renforcer l'adhésion des acteurs en vue de la réalisation du changement escompté dans les établissements d'éducation et d'enseignement public et les bassins scolaires, en créant les conditions d'une réflexion collective et d'une construction commune au sein du bassin scolaire.

Il s'agit également d'expérimenter des approches et des outils créatifs en rénovant les pratiques professionnelles et en favorisant la communication et la coordination, note la même source, ajoutant que ce mécanisme vise aussi à instaurer un climat de confiance et de motivation dans les établissements d'enseignement public et les bassins scolaires et à développer l'esprit d'initiative chez les équipes pédagogiques.

Ce mécanisme, qui accorde une grande importance aux pivots du système éducatif à savoir l'élève, le professeur et l'établissement scolaire, a été conçu selon une approche participative menée par l'Africa Business School relevant de l'UM6P, les cadres du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports aux niveaux central, régional, provincial et local ainsi que les directeurs et directrices des établissements scolaires dont les attentes en matière d'accompagnement, de soutien, de conseil et de formation seront ainsi satisfaites.

Le même mécanisme se base sur les principes de la gradualité et de l'expérience de terrain, relève le communiqué, précisant que dans un premier temps, il sera procédé à la mise en oeuvre de ses composantes puis l'évaluation de son impact dans la perspective de son élargissement dans une seconde étape.

La mise en place du mécanisme se fera ainsi au niveau local, tandis que l'encadrement et l'évaluation seront assurés à l'échelle provinciale, régionale et centrale par des commissions chargées du pilotage et du suivi de ce mécanisme d'accompagnement à tous les niveaux, explique-t-on.

Créée en 2016, Africa Business Schoo (ABS), est l'école de référence en formation supérieure en business et management de l'UM6P qui se veut une Business School de premier plan en Afrique axée sur la recherche et l'innovation dans le but de renforcer les compétences des futurs leaders du continent.

A travers ce mécanisme qui s'inscrit dans la vision et les valeurs de l'Africa Business School, le ministère oeuvre à la mobilisation des acteurs éducatifs via des partenariats stratégiques au service de la réforme du système d'éducation au Maroc.