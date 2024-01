Afrique: CAN 2024 - La RDC ou le retour d'un pays dingue de foot

La RDC de Chancel Mbemba affronte la Zambie mercredi 17 janvier à San Pedro pour son entrée dans la phase finale de la CAN 2024. Absents lors de la précédente édition au Cameroun, les Léopards veulent avant tout faire le maximum pour leurs nombreux fans.

« La CAN, c'est la fête ». Le Marseillais Chancel Mbemba, dernier Prix Marc-Vivien Foé, ne cache pas sa fierté et sa joie de se retrouver à San Pedro pour sa cinquième CAN. Il sera le « grand frère » d'un groupe rajeuni, qui n'a pas d'appréhension d'après le coach Sébastien Desabre. La RDC, double championne d'Afrique, n'avait pas participé à la précédente CAN au Cameroun, et avait mal débuté la phase des éliminatoires avec deux défaites (au Soudan (1-2), et surtout au stade des Martyrs à Kinshasa (0-1) face au Gabon).

Montrer de la générosité

Du coup, voir les Congolais en Côte d'Ivoire reste une satisfaction pour tout un peuple pour qui le foot reste une sorte de religion, dans ce pays de près de 100 millions d'habitants. « La seule pression, c'est de donner une image positive de la RDC », lance Sébastien Desabre, arrivé à la tête de la sélection en août 2022.

En prenant ses fonctions, l'ancien entraîneur de Niort avait dans la tête la CAN 2025. Les dés sont tombés du bon côté lors des éliminatoires, et le voilà en Côte d'Ivoire, pays où il a vécu sa première expérience africaine il a treize années à l'ASEC Mimosa.

« Nous ne sommes pas là par hasard, même si nous sommes humbles », dit Sébastien Desabre qui va pouvoir s'appuyer sur son expérience avec l'Ouganda lors de la CAN 2019 en Égypte, éliminé par le Sénégal en huitièmes de finale. « On avait fait un bon parcours, se souvient Sébastien Desabre. J'ai intégré l'expérience de la gestion entre les matchs, notamment pour le côté médical. Parfois, l'expérience ne s'explique pas, elle se vit. »

Un outsider ambitieux

Pour cette entrée en lice face à la Zambie, championne d'Afrique en 2012, Sébastien Desabre souhaite voir son groupe montrer de la générosité. « Le premier match est important, mais pas décisif, avance-t-il. On est là avec de l'ambition. Mais comme outsider, on veut d'abord faire de bonnes prestations. Il y a une union collective dans ce groupe, c'est une force. La seule pression, c'est de donner une image positive de la RDC. On veut aller le plus loin possible. C'est une ambition. Mais il faut mesurer les mots, car on ne change pas tout du jour au lendemain. On doit progresser. »

Lors de la CAN 2019, les « Léopards » avaient terminé la phase de poules dans les meilleurs troisièmes, de quoi atteindre les huitièmes de finale face à Madagascar. À l'issue d'un match indécis, les Barea l'avaient emporté grâce à un sans-faute lors d'une séance de tirs à Alexandrie. Petit poucet de la CAN au coup d'envoi de la compétition, la sélection malgache avait déjoué tous les pronostics en terminant première de sa poule en battant notamment le grand Nigeria (2-0). « En CAN, je sais que tout le monde peut battre tout le monde », conclut Sébastien Desabre. En phase finale de la CAN, la Zambie n'a jamais battu la RDC.