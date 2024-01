Maroc: Inciter les Marocains du monde à investir a constitué un défi majeur dans le processus de consolidation de leur contribution au développement du Royaume (ministre)

Rabat — OEuvrer à orienter les transferts financiers des Marocains du monde vers des activités productives et des investissements à long terme ayant un impact social positif, a constitué un défi majeur dans le processus de renforcement des liens entre les membres de la diaspora et leur mère-patrie, ainsi que de leurs contributions au développement que connaît le Maroc, a indiqué, mardi, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Dans sa réponse à une question orale à la Chambre des conseillers, lue en son nom par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, le ministre a souligné que la commission ministérielle chargée des Marocains résidant à l'étranger s'est attelée, dans ce cadre, à examiner les moyens susceptibles permettant de mettre en oeuvre la Vision Royale visant à renforcer le rôle des membres de la diaspora dans le développement de leur pays d'origine, et ce, à travers l'élaboration d'un programme comprenant diverses mesures.

Il a relevé que les comités thématiques, notamment celui relatif à la mobilisation des compétences et l'accompagnement des porteurs de projets, oeuvrent pour l'élaboration d'un programme exécutif et des propositions concrètes ayant pour objectif de promouvoir la mobilisation des compétences marocaines résidant à l'étranger.

Ce comité a également élaboré un mécanisme intégré qui permettra d'identifier les compétences marocaines et d'améliorer la communication avec elles à travers une plateforme numérique multilingue, outre le fait d'encourager l'échange et la coopération, en intégrant des outils de suivi informatique qui s'appuient sur l'intelligence artificielle pour extraire, analyser et traiter les données liées aux compétences et aux porteurs de projets, a ajouté le ministre.

Il a indiqué qu'un groupe de travail, dont la coordination a été confiée au Ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'évaluation des Politiques publiques, à la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et au Groupement Professionnel des Banques du Maroc, a été créé, en vue de formuler des propositions pour mettre en oeuvre les Hautes Instructions Royales et tirer profit des différentes initiatives similaires.