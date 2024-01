Maroc: L'escale du navire de formation péruvien 'Union' au port de Tanger-ville reflète l'importance des relations maroco-puriviennes (ambassadeur péruvien)

Rabat — Le choix du port de Tanger-ville parmi les ports d'escale du navire de formation péruvien "Union" reflète l'estime et l'importance qu'accorde le Pérou aux relations avec le Maroc, a affirmé l'ambassadeur péruvien à Rabat, Arturo Chipoco Càceda.

Présentant ce voilier de la marine péruvienne qui accostera le 26 janvier prochain au port de Tanger ville, le diplomate péruvien a fait savoir que l'escale à Tanger de ce navire-école coïncide avec le 60è anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, notant que le choix de la ville de Tanger découle de son importance et de sa situation géographique.

L'équipage du navire est composé de 250 élèves militaires, dont des élèves du Royaume-Uni, du Mexique, du Canada, du Panama et de la Bolivie, outre les élèves péruviens, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, ajoutant que l'escale du voilier "Union" a été programmée pour l'année 2020 et reportée à cause de la crise sanitaire due au Coronavirus.

M. Chipoco Càceda, a également relevé que cette escale à Tanger prévue du 26 au 30 janvier courant, une première dans un port marocain, constitue une occasion propice pour l'équipage du navire de découvrir la ville du Détroit et le Maroc de manière générale, précisant que les membres de l'équipage effectueront aussi une visite au port Tanger Med, "l'un des plus importants ports au niveau africain, méditerranéen et mondial, et qui représente un point de référence eu égard à la croissance importante qu'il a pu réaliser en termes du volume des conteneurs et des échanges commerciaux".

%

L'ambassadeur péruvien a, par ailleurs, indiqué que ce voilier-école de fabrication purement locale, constitue le plus grand et rapide navire-école en Amérique latine et le deuxième en termes de taille au niveau mondial.

L'escale au port de Tanger offrira l'opportunité au public marocain de visiter, du 27 au 29 janvier, "La maison du Pérou" considérée comme un musée qui retrace l'histoire et les produits d'artisanat de ce pays latino-américain à travers des visites guidées assorties d'un service de traduction, a-t-il noté.

Le navire "Union" fait office d'"ambassade mobile" visant le renforcement des relations diplomatiques, politiques, économiques, commerciales et culturelles entre le Pérou et d'autres pays. Ce voyage de formation a également pour objectif de former des officiers et des équipages de la marine péruvienne.