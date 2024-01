Afrique: CAN 2023 | Groupe E - Tunisie-Namibie (0-1) - Très loin du compte...

analyse

La Namibie n'a pas volé sa victoire. Elle a même écrit l'histoire en remportant son premier match en phase finale de la CAN. Quant à notre team national, il a raté tout simplement son entrée en matière dans la CAN ivoirienne. Les attaquants namibiens, eux, avaient, tout au long du match, une petite avance qu'ils ont fini par exploiter en fin de match. La prestation tunisienne a été décevante. Il y a de quoi se poser maintes questions.

Au vu de sa prestation hier, lors de son match d'ouverture de la CAN face à la Namibie, on peut dire que les débuts de l'équipe de Tunisie étaient plutôt décevants et la défaite, bien qu'elle s'inscrive dans la logique des péripéties de la rencontre, a fait mal. Pourtant, ce sont les nôtres qui ont créé la première occasion du match. On jouait à peine la 4' quand, sur un corner, Yassine Khénissi reprit de la tête, mais le portier namibien intervint.

La réplique des Namibiens ne s'est pas fait attendre. Deux minutes plus tard, un tir à bout pourtant du capitaine, Peter Shalulile, a mis en difficulté Béchir Ben Saïd.

A partir de ce moment, nos joueurs ont eu des difficultés pour imposer leur rythme de jeu aux Namibiens et ce n'est pas la blessure de Yassine Khénissi, remplacé après seulement un quart de jeu par Haythem Jouini, qui allait leur faciliter la tâche. De plus, la vitesse d'exécution des Namibiens, dont la condition athlétique était supérieure aux nôtres, a compliqué davantage le rôle de nos attaquants, Mohamed Ali Ben Romdhane notamment qui, après avoir été l'auteur d'un joli débordement sur la gauche, n'a trouvé personne à la réception (20').

%

Une minute plus tard, les Namibiens, qui ont senti le danger venir, ont répliqué de suite : parti sur la gauche, Deon Kavendji dribbla nos défenseurs axiaux avant d'adresser un tir croisé en pleine surface de réparation. Encore heureux Béchir Ben Saïd qu'Absalom Nanjana n'ait pas été assez rapide pour terminer le travail devant des filets presque vides, étant donné que son camarade les a mis nez à nez (21').

Cette action, l'une des occasions nettes de scorer de l'adversaire, traduit la domination grandissante des Namibiens dont la vivacité a été plus que gênante pour notre défense.

Un but assassin...

A la mi-temps, Jalel Kadri a joué la carte Aïssa Laïdouni, qui a pris la place de Mohamed Ali Ben Romdhane. Deux minutes à peine et voilà que notre team national use encore une fois de l'arme des balles arrêtées. Encore un corner bien tiré par Maaloul et la reprise de la tête de Msakni qui est arrêtée par le portier namibien (47'). On espérait que notre équipe nationale serait bien partie pour rééquilibrer un jeu dominé jusque-là par l'adversaire, sauf qu' à chaque fois que nos attaquants créent le danger, les Namibiens répliquent de suite, histoire de calmer leurs ardeurs. Deux minutes à peine, et voilà un contre rapide mené par Deon Kavendji qui mit Montassar Talbi en grosse difficulté, l'obligeant à sortir la balle en corner sur la dernière ligne (49').

En incorporant Laïdouni, Jalel Kadri a cherché à construire le jeu en faisant dérouler le ballon à partir de l'entrejeu. Aissa Laïdouni a réussi par moments à servir les attaquants, Elias Achouri notamment, dangereux à la 58', sauf que son tir a frôlé le montant droit de la cage de Kazapua. Le ballon est passé de peu...

Quelques minutes plus tard, Ali Maaloul, qui s'est trouvé nez à nez avec le portier namibien, a raté une occasion en or de scorer en se montrant moins rapide que Kazapua. Le gardien de but namibien n'a pas hésité à quitter sa zone pour barrer la route à Maaloul et dégager le ballon (62')

Servi par Ben Slimane, Achouri a tenté à son tour un tir, mais le gardien est parvenu à éloigner le danger en lui fermant l'angle de tir, détournant la balle en corner (71'). Huit minutes plus tard, le capitaine Youssef Msakni s'est montré particulièrement dangereux en montant plus haut, mais son tir de la tête est dégagé en corner par le gardien adverse (79').

Et alors que l'espoir grandissait pour qu'un de nos attaquants marque le but assassin, c'est l'inverse qui s'est passé. Un pressing haut mené par l'attaque namibienne dix minutes durant qui a fini par porter ses fruits : servi par une longue passe de la gauche,Deon Kavendji, encore lui, trompa Ben Said en reprenant directement de la tête dans la cage (88').

Un but assassin, certes, mais qui s'inscrit dans la logique des choses. Tout au long du match, les Namibiens ont eu un temps d'avance sur les nôtres. Ils ont ainsi écrit l'histoire en remportant leur premier match en phase finale d'une CAN. Quant à Msakni et ses camarades, ils ont tout simplement raté leur entrée en matière. De quoi se poser maintes questions au vu de la prestation tunisienne si décevante. Jalel Kadri doit revoir tout son dispositif de jeu.

Equipe de Tunisie : Ben Saïd, Kechrida, Meriah, Talbi, Maaloul, Ben Slimane (Ltaief 83'), Ben Romdhane (Laïdouni 46'), Skhiri, Achouri, Khénissi (Jouini 15') et Msakni.