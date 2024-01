Sénégal: Ndeye Dome Thiouf, journaliste à Radio Sénégal international (Rsi) - « Le film montre le chemin qui a été parcouru »

La première impression en regardant ce film, c'était l'émotion. Parce que, c'est un film qui retrace le parcours de Jules François Bocandé, mais au-delà de ça, c'est le parcours de l'équipe nationale. Cela montre le chemin qui a été parcouru car c'était une génération talentueuse mais qui manquait de professionnalisme aussi bien dans la gestion que dans l'environnement. C'est ça qui a plombé cette génération qui avait les moyens intrinsèques d'être des champions d'Afrique et cela montre quelque part tout ce qui a été fait et par l'Etat et par également les responsables du football pour permettre à notre équipe nationale d'être là où il y est.

Donc, c'est important que tout le monde voit ce documentaire surtout les jeunes. Parce que l'histoire du football, ce n'est pas Sadio Mané et sa génération. C'est vrai qu'ils ont gagné cette première étoile, mais il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avant par des générations précédentes. Il faut qu'on ait également le film de cette génération de El Hadji Diouf qui a marqué durablement le football sénégalais et aujourd'hui qu'on fixe par l'image ce qui est en train de faire cette génération de Sadio Mané. Cela va permettre d'avoir une continuité et une histoire.