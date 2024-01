Maroc: Assises de la décentralisation - Les participants recommandent l'instauration d'un Fonds conjoint à la coopération décentralisée sénégalo-marocaine (Déclaration de Dakar)

Dakar — Les participants aux Assises sénégalo-marocaines de la décentralisation, tenues sous le parrainage du Chef de l'Etat Macky Sall et marquées par la participation d'une forte délégation marocaine, ont recommandé l'instauration d'un Fonds conjoint à la coopération décentralisée sénégalo-marocaine.

Dans la "Déclaration de Dakar" sanctionnant les travaux de ces Assises, qui ont pris fin mardi soir, les participants ont également recommandé l'institutionnalisation de ces rencontres à travers une périodicité intégrée dans les agendas des organisations des collectivités territoriales et des ministères en charge de la décentralisation des deux pays.

Ils ont aussi recommandé le renforcement des actions de coopération et de diplomatie des territoires entre les collectivités territoriales des deux pays, ainsi que la mise en place d'une commission bilatérale chargée du suivi des recommandations des présentes assises.

Les participants affirment considérer les enjeux que représentent la coopération au développement des territoires dans le mouvement municipal africain et international et dans le processus d'intégration des peuples et de solidarité entre eux.

Ils ont, en outre, mis en avant l'importance du processus de décentralisation dans le développement des territoires et l'accès des populations aux services sociaux de base.

Selon la Déclaration, les participants à ces Assises ont sollicité du président de la République du Sénégal, Macky Sall, "d'engager le processus d'opérationnalisation du Haut Conseil des Collectivités Territoriales de l'Afrique dont le Sénégal a été désigné pour abriter le siège".

Ils ont aussi sollicité du Chef de l'Etat Macky Sall "de transmettre à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, les remerciements de l'ensemble des participants et des élus locaux du Sénégal", indique le Document.

Les participants, ajoute la Déclaration, se sont réjouis de l'organisation parfaite des présentes assises, avec une qualité des communications, des échanges et des débats.

Les assises, tenues sous le thème: "Ensemble, les Collectivités territoriales tracent la voie d'une coopération décentralisée Sud-Sud empreinte d'innovations et de progrès", avaient pour objectif général de revisiter l'histoire des relations séculaires existant entre le Maroc et le Sénégal et leurs deux peuples, de partager les expériences de politiques de décentralisation en vigueur entre les deux pays et de décliner les opportunités de coopération et de financements du développement local qui s'offrent aux collectivités territoriales pour les deux pays.

Elles s'assignaient également pour objectif d'élaborer un plan d'actions de mise en oeuvre de la convention entre les associations faitières, et visaient aussi à réaffirmer et renforcer les liens de solidarité et de coopération entre les collectivités territoriales du Sénégal et du Maroc par une diplomatie des territoires plus dynamiques.

Conduite par le Gouverneur chargé du Pôle Coopération et Documentation à la Direction Générale des Collectivités territoriales (DGCT), Abdelouahab El Jabri, la délégation marocaine ayant pris part à ces Assises comprenait notamment le président de l'Association marocaine des présidents des Conseils communaux (AMPCC), Mounir Laymouri, Maire de la ville de Tanger, des responsables représentant la DGCT, l'INDH, le FEC et la CDG, ainsi que des présidents de différentes communes du Royaume.