Afrique: CAN 2023/ Burkina Faso-Mauritanie (1-0) - Les Etalons réussissent leur entame de la compétition

Le Burkina Faso a battu (1-0) la Mauritanie, hier 16 janvier 2024 au stade de la paix de Bouaké en match comptant pour la 1re journée de la poule D de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Etalons enregistrent leur toute première victoire en phase de poule et s'emparent de la tête du groupe.

Le Burkina Faso frappe fort d'entrée à la 34e Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football. Hier 16 janvier 2024 au stade de la paix de Bouaké, les Etalons ont battu les Mourabitounes de la Mauritanie par la plus petite des marques. Pour cette première sortie dans la poule D, le sélectionneur Hubert Velud a aligné une équipe avec un couloir droit inhabituel composé de Issa Kaboré et Alex Mahamady Bangré.

A l'opposé, il opte pour Steeve Yago et Cedric Badolo. En pointe, il porte son choix sur Mohamed Konaté. Bertrand Traoré débute sur le banc et Dango Ouattra ne figure pas sur la feuille de match. Face à une équipe que le capitaine Bertrand Traoré et ses camarades ont battue (2-1) le 17 octobre 2023 en match amical international au Maroc, le Burkina Faso partait avec la faveur des pronostics. Sous un soleil de plomb de 36e degrés, les Etalons mettent très vite le pied sur le ballon.

Les poulains du sélectionneur Hubert Velud dominent le 1er quart d'heure sans pouvoir inquiéter le géant portier mauritanien, Niasse Babacar, malgré un stade de plus de 27 898 spectateurs acquis à leur cause. Retranchés dans leur camp, les Mourabitounes contiennent les timides offensives des Etalons jusqu' à la demie heure avant d'être plus audacieux offensivement. Pendant son temps fort, la Mauritanie obtient le 1er tir cadré de la période.

%

Coup sur coup, les Mauritaniens obligent le dernier rempart burkinabè, Hervé Koffi Kouakou à sortir le grand jeu malgré la présence d'un Edmond Tapsoba serein comme à l'accoutumée. La première période est dominée par les Etalons en possession de balles mais ils sont battus en termes d'actions offensives. N'ayant pas pu inquiéter la défense mauritanienne, Hubert Velud procède à un réaménagement de son couloir droit dès le retour des vestiaires.

Alex Mamady Bangré cède sa place à Fessal Tapsoba. L'entrée du sociétaire de Amiens SC redynamise le couloir. Les Etalons dominent comme en première période sans pouvoir inquiéter de nouveau le dernier rempart mauritanien. Cédric Badolo émoussé et transparent est remplacé. Le capitaine Bertrand Traoré (73e) foule la pelouse du stade de Bouaké au grand bonheur des supporters burkinabè. L'attaquant de Aston Villa sur la pelouse oblige les Mourabitounes à ne plus prendre de risque.

1er du groupe D

Ils décident de jouer bas et recherchent visiblement le match nul qui pourrait être une bonne opération pour une équipe qui est à sa 3e participation à une CAN. Les Etalons qui voulaient impérativement les trois points de la victoire poussent par l'intermédiaire de leur capitaine. L'une des rares bonnes offensives burkinabè bien construite a été enrayée par le géant portier mauritanien sur une frappe enroulée de Bertrand Traoré.

Les minutes s'égrènent. Il y a toujours de la place pour faire plaisir à son public. Chose qui se réalise sur un débordement de Issa Kaboré (90e). Le défenseur de Lutton réussit à se défaire d'un premier vis-à-vis avant d'être fauché par un second dans la surface de réparation. Le juge central marocain de la rencontre indique le point de corner avant d'être interpelé par la VAR. Jala Jayeb va consulter la vidéo et revient indiquer le point de penalty au grand bonheur du stade de la paix avant même son exécution.

Bertrand Traoré (90e+6) prend ses responsabilités et délivre tout un peuple. Enfin, le Burkina Faso tient sa toute première victoire d'entrée dans une phase de poule en 13 participations. Avec cette victoire historique, le Burkina Faso profite du nul (1-1) entre l'Algérie et l'Angola pour s'emparer de la tête de la poule D en attendant sa 2e sortie face aux Fennecs d'Algérie, le 20 janvier prochain toujours au stade de la paix.

Ollo Aimé Césaire HIEN (Depuis Bouaké)

Fiche technique 1re journée Groupe D CAN 2023

Burkina Faso-Mauritanie : 1-0

Stade : Stade de la paix de Bouaké

Pelouse : Naturelle

Spectateurs : 27898

Commissaire : Yacoub Ali Elmi (DJI)

Coordinateur général : Kebelo Bosilong (RSA)

Arbitre : Jala Jayeb (MAR)

1er Assistant : Zakaria Brinsi (MAR)

2e Assistant : Arsenio Chardreque Maringgule (MOZ)

VAR : Haythem Guirat (TUN)

AVAR : Diana Chikotesha (ZAM)

But : Bertrand Traoré (90e +4 sp)

Avertissement : Nouh Mohamed El Abd (90e+4) et Hameya Tanji (90e 7)

Exclusion : Néant

Equipes

Burkina Faso : Kouakou Hervé Koffi, Cedric Badolo puis Bertrand Traoré (73e), Issa Kaboré, Alex Bangré puis Abdoul Fessal Tapsoba (45e), Edmond Tapsoba, Mohamed Konaté puis Cheick Djibril Ouattara (85e), Issoufou Dayo ©, Stéphane Aziz Ki puis Hassane Bandé (85e), Blati Touré, Adama Guira et Steeve Yago

Coach : Hubert Velud

Mauritanie : Niasse Babacar, Abeid Aly©, Omare Gassama, Ba Lamine puis Mohamed Dellah Yaly (66e), Fofana Gussouma puis Oumar Jacky Ngom (66e), Hameya Tanji puis Sidi Bouna Amar Sidi Amar (57e), Idrissa Thiam puis Ba Al Hadji (57e), Nouh Mohamed El Abd, Aboubacary Koita, Ibrahima Keita et Aboubakar Kamara puis Anne Souleymane (27e)

Coach: Amir Ed Dine Abdou