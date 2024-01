Madagascar: Naina Andriantsitohaina - La décentralisation émergente privilégiée

«La décentralisation n'est pas une option mais une obligation.» C'est le mot d'ordre du régime depuis le premier mandat du président Andry Rajoelina en matière de décentralisation.

Cela s'est concrétisé avec l'élaboration de la politique nationale de décentralisation émergente (PNDE) sous la houlette du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Justin Tokely. À l'issu de la passation de pouvoir entre le nouveau ministre de la Décentralisation et de l'aménagement du territoire Naina Andriantsitohaina et l'ancien ministre, Justin Tokely, hier, au fond de développement local Anosy, l'ancien maire de la commune urbaine Antananarivo précise que l'exécution de la PNDE sera sa priorité en matière de décentralisation. «Concernant la décentralisation, la politique est déjà bien rodée. La priorité du moment sera donc son exécution afin que les collectivités territoriales décentralisées jouissent des fruits de leurs efforts ainsi que ceux du gouvernement.», explique t-il.

Des résultats probants sont attendus assez tôt dès le démarrage de l'exécution de la PNDE, selon le ministre. C'est une priorité du ministère vu que le président Andry Rajoelina s'est donné pour objectif de n'oublier aucune commune car le développement commence à la base. «La décentralisation n'est pas qu'un discours, mais doit être vécu et concrétisée.», déclare Andry Rajoelina au CCI Ivato au mois de juillet de l'année dernière lors des assises nationales sur la décentralisation.

Autonomie

Ce qui rend encore plus important le rôle des collectivités territoriales décentralisées dans le développement du pays. «Je me donne comme obligation d'accomplir ce souhait du président de la République.», annonce Naina Andriantsitohaina.

La politique nationale de décentralisation émergente est axée sur l'autonomisation des collectivités territoriales décentralisées (CTD) tant financièrement, qu'administrativement. La PNDE ambitionne à l'horizon 2030 un taux de transfert du budget de l'État aux CTD à 20% et un taux de recouvrement des impôts par les CTD à 50%. Des objectifs élevés et à long terme vu que, selon les informations de la commune urbaine Antananarivo, le taux des contribuables qui se sont acquittés de leurs impôts fonciers sur les propriétés bâties (IFPB) n'a pas dépassé les 20% depuis 2021. Cependant, la loi de finances initiale de cette année présente une augmentation de 16% du budget des communes qui est réévalué à 35 millions d'ariary contre 30 millions lors de l'exercice précédent.

Pour rappel, la PNDE fait suite à la lettre sur la politique de décentralisation émergente (LPDE) adoptée par les deux chambres du parlement en 2021. Lettre qui contient les grandes lignes de la politique de décentralisation du pays. L'année dernière, les assises nationales sur la décentralisation se sont tenues au CCI Ivato afin de valider la politique nationale de décentralisation émergente. À part l'autonomisation financière et administrative des CTD, la PNDE vise à la territorialisation des politiques publiques afin que chaque collectivité puisse élaborer de son propre chef une politique de développement tenant compte des enjeux et besoins locaux tout en s'appuyant sur la politique étatique nationale. Il ne reste plus donc au ministre Naina Andriantsitohaina et son équipe que la concrétiser.