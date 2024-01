Madagascar: Agriculture - Soutien poussé aux riziculteurs

Continuité des actions et résilience. Ce sont les mots-clés utilisés pour décrire l'avancée de la Grande île vers l'autosuffisance alimentaire.

Une bataille qui est d'ailleurs menée par les riziculteurs qui sont en frontline face aux défis qui attendent le pays au tournant. Pour cela, les soutiens à ceux-là seront multipliés, notamment à travers leur résilience face au changement climatique mais aussi l'appui au secteur privé pour augmenter la croissance rizicole et agricole du pays. Selon Suzelin Ratohiarijaona Rakotoarisolo, « À part la production de riz dans les plaines, nous allons également nous atteler à accroître les surfaces aménagées dans le but de faire augmenter notre production annuelle. Le tout, en essayant d'épauler encore plus les petits exploitants agricoles afin qu'ils puissent se développer davantage et augmenter leurs revenus», explique-t-il, hier, lors de la passation de service entre lui et l'ancien ministre de l'Agriculture, Harifidy Ramilison.

Il y a aussi ces jeunes sortants des universités et de différentes écoles et centres de formation qui souhaitent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans celui de l'agriculture. Le soutien au secteur privé et à l'entrepreneuriat ainsi qu'aux investissements par la création d'un environnement des affaires propice figure aussi parmi les marches d'escalier vers l'autosuffisance alimentaire. « Nous allons demander aux investisseurs qu'ils soient nationaux ou étrangers d'utiliser davantage leurs ressources et mobiliser leurs capitaux », dixit Suzelin Ratohiarijaona Rakotoarisolo.