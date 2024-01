Madagascar: Cross-Country / Jean Claude RAakotonirina - « Côtoyer les meilleurs mondiaux pour apprendre »

Jean Claude Rakotonirina représentera Madagascar au championnat du monde de cross-country. C'est un habitué de course de fond et de demi-fond.

Jean Claude Rakotonirina, issu du Crown Club d'Antsirabe, a bouclé la distance de 10 km en en 33:09:22, laissant loin derrière lui, à plus de 40 secondes, son premier poursuivant. Natif d'Antsirabe et âgé de 33 ans, il est un nouveau venu dans le cross-country étant dans sa première année d'expérience. Cependant, avec son potentiel, il peut aller loin.

Tireur de pousse-pousse dans la ville d'Antsirabe, Jean Claude Rakotonirina a commencé l'athlétisme en 2016, il vit ainsi aujourd'hui sa huitième année de pratique de la discipline.

Habitué de la course de fond et de demi-fond comme le 5 000 m, 10 000 m et le semi-marathon, le natif d'Antsirabe figure toujours dans le top 3 à chaque course courue.

« J'ai rêvé de jouer aux JIOI 2023 à la maison, mais à cause d'une blessure, j'ai raté ce grand évènement. La course de cross-country de samedi a été une occasion pour moi de montrer de quoi je suis capable. J'ai gagné le ticket pour le championnat du monde et il faut que je m'entraine beaucoup pour être prêt au jour J », confie Jean Claude Rakotonirina.

Depuis ses débuts en athlétisme, il a gagné le titre de champion de Madagascar en 10 000 mètres à Antananarivo. Outre cet unique titre national, il se place soit deuxième soit troisième à chaque participation.

Préparation perturbée

Fatigué d'être toujours deuxième, il s'est lancé un défi samedi : « En semi-marathon de Madagascar, j'étais deuxième, même résultat aux 10 000 mètres. Je me suis alors dit qu'il faut briser cette chaine. Parce qu'il s'agit d'un ticket mondial, j'ai tout donné pour m'adjuger la première place. Partir à Belgrade et côtoyer les meilleurs coureurs du monde ne peut être que bénéfique pour moi car cela m'apportera des enseignements sur tous les plans », conclut-il.

Jean Claude Rakotonirina a rejoint le Crown athletic d'Antsirabe depuis trois ans et, sous l'apprentissage de Tsiry Manantena Rakotomalala, ancien directeur technique national de la Fédération malgache d'athlétisme (FMA), il n'a cessé de montrer de nettes améliorations techniques. À cause de son métier, le représentant de Madagascar au championnat du monde de cross-country à Belgrade, est obligé de travailler tous les jours et cette situation perturbe énormément sa préparation. En effet, s'il ne travaille pas, la survie de sa famille en dépendra et le club, avec son peu de moyens, n'arrive pas à tout supporter.

« Son travail, en tant que tireur de pousse-pousse, l'aide à avoir la condition physique et le rythme nécessaires en cross-country. Mais il lui manque surtout la technique et surtout la tactique de course. C'est pourquoi, avant son départ pour le championnat du monde, je lance un appel à la FMA, et surtout à l'État, pour lui venir en aide car c'est l'honneur de Madagascar qu'il défendra en Serbie », confie Tsiry Manantena Rakotomalala.