Sénégal/Cote d'Ivoire: «Fan zone» de la Place de la Nation / Entrée en lice réussie des «lions» - Des Sénégalais respirent la joie et la confiance

Alors que les rues étaient quasi désertes, les véhicules de transport en commun presque vides, les embouteillages habituels absents dans les grandes artères de Dakar, la «Fan Zone» de la Place de la Nation refusait du monde à l'heure du match Sénégal-Gambie comptant pour la première journée de la Poule C de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Côte d'Ivoire 2024. Entre ambiance et joie entrecoupées de stress, des supporters apprécient les moments vécus.

Avec une foule énorme, une ambiance chaleureuse, des supporters d'Aller Casa et du 12ième «Gaïnde» ont bien assuré le show à la «Fan Zone» aménagée à la Place de la Nation, ex-Obélisque, par la RTS 1 et ses partenaires pour permettre à de nombreux supporters sénégalais de regarder en direct la première entrée en compétition de la CAN 2024 des «Lions» du Sénégal, face à la Gambie. Le stress était aussi au rendez-vous. En effet, alors que les «Lions» gardaient l'avantage grâce au but matinal de Pape Guèye, l'ambiance sera perturbée par quelques coupures du signal, dont l'une a duré plus d'une dizaine de minutes, empêchant de suivre le direct normalement sur l'écran géant. Mais la joie se lisait sur leurs visages car le Sénégal menait au score, jusque-là, et certains pouvaient recourir aux postes radios pour ne rien rater du match qui se poursuivait sur le terrain. «Cette CAN est la nôtre.» C'était le maître mot de cette de cette foule en liesse.

Première entrée en lice réussie, avec 3 buts à 0 en faveur des «Lions» qui faisaient face aux «Scorpions» (de la Gambie) dans le derby Sénégambien, ce supporter du nom de Bernard Mbaye, habillé avec les couleurs du Sénégal, loue la prestation des poulains de Aliou Cissé et lance un appel aux Sénégalais. «Après cette prestation d'aujourd'hui, nous sommes vraiment confiants. On pouvait marquer plus de 3 buts ; mais il faut aussi prendre en compte l'heure à laquelle ils ont joué, il y avait trop de chaleur. Mais c'est bien dans l'ensemble. Il faut aussi signaler qu'on a un véritable problème offensif.

Il faut être plus efficace pour le prochain match parce qu'en football, si tu veux gagner, il faut savoir marquer des buts. Et c'est ça qu'on doit le plus travailler. C'est une victoire très importante. Ils ont su gérer et ils ont maîtrisé le match. La Gambie a de très bon joueur, mais on les a battus avec un caractère de champion d'Afrique. Je sollicite vraiment la mobilisation de tous les supporters pour la conquête de ce second trophée. Contre la Cameroun, ça ne sera pas facile ; mais on fera tout pour maîtriser le match et passer par là où on est passé avec les Gambiens», a-t-il ajouté.

Cette analyse de ce supporter n'est pas loin de celle de cette consultante de la RTS1, Walimata Sèye, qui trouve que le Sénégal rentre bien dans sa CAN, pour défendre son titre, avec cette prestation rassurante que les «Lions» ont livrée pour leur premier match. «C'est un match abouti ; le Sénégal était en toute maîtrise. Il entre bien dans sa CAN, après cette première victoire nette et propre ; ils ont bien maîtrisé leur sujet. Leur prestation était rassurante parce qu'avec le système qui a été utilisé et qui a été longtemps testé, on a vu beaucoup de failles mais les correctifs ont été apportés.

Et donc le Sénégal a joué un match sérieux et il est bien présent pour défendre son titre. Je crois que cette équipe a les moyens d'aller au bout. Maintenant, ça ne va pas être du tout évident, ni facile parce que le Sénégal est l'équipe à abattre et la plus attendue. Il va falloir intégrer le même sérieux, le même caractère et avec la qualité qu'on a derrière, c'est possible. Il y a beaucoup de surprises dans cette CAN ; ça va être l'une des CAN les plus difficiles qu'on va voir, avec des équipes qu'on taxe de petites mais qui ont montré leurs qualités et qui ont su mettre en difficulté les grandes nations. Il va falloir être sérieux, concentrés, appliqués et surtout déterminés», soutient-elle.