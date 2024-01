Afrique: Egypte vs Ghana - Mohammed Kudus prêt pour débuter sa CAN 2023?

Absent lors du premier match des Black Stars, défaits 2-1 par le Cap-Vert, Mohammed Kudus pourrait retrouver ses coéquipiers du Ghana ce jeudi pour la deuxième sortie des hommes de Chris Hughton qui défient une Egypte, elle aussi blessée par le Mozambique (2-2).

Il ne règlera pas tous les problèmes du Ghana, mais Kudus est indiscutablement le joueur le plus en forme du moment dans les rangs des Black Stars et sa présence sur le terrain peut bien changer les choses. A 23 ans, l'ancien de l'Ajax Amsterdam s'épanouit comme jamais à West Ham (9 but et 1 assist en 24 matchs) où il a débarqué l'été dernier seulement.

Après avoir raté l'entrée en lice des siens contre le Cap-Vert en raison d'une blessure à l'aine de laquelle il ne s'est pas totalement remis, Mohammed Kudus semble désormais apte physiquement pour entamer sa compétition, sa CAN. Mardi soir, le produit de l'Académie Right to Dream a effectué la totalité de la séance d'entraînement avec le groupe de Chris Hughton et tout porte à croire qu'il sera présent pour le choc contre les Pharaons d'Egypte.

En conférence de presse d'avant-match cet après-midi (14h15, heure locale), Chris Hughton devrait en dire plus sur l'état physique de son milieu de terrain de 23 ans.