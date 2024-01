Algérie: Ferhat Mehenni et 6 autres accusés condamnés à 20 ans de prison ferme

ALGER — Le tribunal criminel de première instance de Dar El-Beida (Alger) a condamné, mercredi, par contumace le chef du mouvement terroriste "MAK", Ferhat Mehenni, et six (6) autres accusés à 20 ans de prison ferme, après avoir été reconnus coupables d'actes terroristes et subversifs attentatoires à la sécurité de l'Etat et à l'unité nationale.

Des peines allant de 3 à 10 ans de prison ferme ont été prononcées à l'encontre de 20 autres accusés, reconnus coupables de faits liés au "commerce de munitions de guerre et à la diffusion de fausses informations portant atteinte à la sécurité de l'Etat". Quatre (4) autres accusés ont été acquittés.

Le représentant du ministère public avait requis auparavant des peines allant jusqu'à la réclusion à perpétuité contre tous les accusés.

Selon l'arrêt de renvoi, les faits remontent à la publication de fausses informations attentatoires à la sécurité de l'Etat sur les réseaux sociaux, par l'un des principaux accusés dans l'affaire (A.M), et au recrutement par ce dernier de plusieurs individus au profit du mouvement terroriste MAK. Après perquisition du domicile de l'accusé, des armes à feu et des munitions ont été saisies.