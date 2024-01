Algérie: Merad tient une réunion pour s'enquérir de l'état d'avancement des projets de modernisation du secteur

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a tenu une réunion de coordination avec les cadres centraux du ministère, pour faire le point sur l'état d'avancement des projets de modernisation du secteur et définir les priorités de travail pour 2024, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Le ministre a pris connaissance lors de cette réunion tenue lundi des "principales réalisations accomplies au cours de l'année précédente, notamment concernant la généralisation du numéro d'identification national des personnes physiques et l'échange d'informations entre les différents départements ministériels, à travers la facilitation de l'accès aux données du Registre national de l'état civil, ce qui a donné lieu à près de 111 millions de consultations par 23 départements ministériels et organismes publics", précise la même source.

La réunion a également porté sur "le processus de modernisation des systèmes d'information et le rythme de production et de généralisation des différents documents sécurisés, qui a atteint plus de 7 millions de documents biométriques, dont plus de 1,8 million de passeports biométriques, 4,3 millions de cartes d'identité biométriques électroniques et plus d'un million de permis de conduire biométriques".

%

L'ordre du jour de la réunion a également porté sur la présentation des principaux axes du Plan d'action pour 2024. A ce propos, M. Merad a rappelé "la priorité accordée par les pouvoirs publics, et à leur tête le Président de la République, au parachèvement du processus de modernisation au niveau de tous les secteurs d'activité", soulignant que le secteur a bénéficié d'une enveloppe financière importante au titre de la loi de finances 2024, afin de poursuivre les efforts de modernisation de l'administration.

A ce propos, il a chargé les services relevant de la Direction générale de la modernisation, des documents et des archives de concentrer leurs efforts sur la modernisation des services offerts aux citoyens, notamment en facilitant davantage les procédures administratives et en renforçant l'intégration des technologies modernes pour améliorer la performance de l'administration locale, conférer plus d'efficacité et de transparence aux systèmes de gestion, et assurer l'exploitation optimale des systèmes d'information développés dans les plans de développement et la gestion des grands risques.