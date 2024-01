Algérie: La 3e édition de BTIMEX du 24 au 27 janvier à Annaba

ALGER — La troisième édition du Salon international du bâtiment et de l'aménagement (BATIMEX) se tiendra du 24 au 27 janvier à Annaba, avec la participation de 80 exposants locaux et étrangers, ont indiqué mardi à Alger les organisateurs du Salon.

Le directeur exécutif du salon, Nadir Filali, a précisé lors d'une conférence de presse qu'il a animée en présence de nombreux architectes, que la troisième édition sera organisée par l'agence "Eleven Event", en coopération avec le Conseil national de l'Ordre des architectes (CNOA) et l'Association nationale des architectes (ANA), sous le patronage du wali d'Annaba Abdelkader Djellaoui.

Placée sous le thème "Innovation des solutions constructives, pour un bâtiment plus durable et performant", cette édition mettra l'accent sur les dernières tendances dans le secteur de la construction notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle ajoute M. Filali, qui a souligné que le salon prévoyait un riche programme, dont des conférences, des séminaires et des ateliers, animées par 20 conférenciers algériens et étrangers.

M. Filali a également indiqué que le salon accueillera 8 entreprises nationales, et d'autres issues de Chine, de Turquie, de Syrie et d'autres pays, avec la présence de plus de 32 secteurs d'activité.

Le salon verra par ailleurs la tenue de plusieurs rencontres de travail bilatérales avec une éventuelle présence de nombre d'ambassadeurs de pays africains.

%

M. Filali a précisé en outre que le salon se veut un catalyseur économique pour le développement du secteur de la construction en Algérie.

Le responsable a en outre révélé que la troisième édition du BATIMEX, se distinguera par le lancement d'un magazine électronique dédié au Salon, comprenant des informations sur l'événement, ainsi que des entretiens avec les professionnels qui porteront sur l'actualité de la construction.

Pour rappel, plus de 6.000 visiteurs avaient afflué à la 2e édition de ce salon, un chiffre appelé à la hausse lors de la 3e édition, selon M. Filali.

La conférence de presse a été, également, l'occasion pour les architectes participants de mettre en avant l'importance de la réalisation de constructions éco-responsables en Algérie, affirmant que ce salon permettra aux professionnels du Bâtiment 'échanger sur les voies de développement de ce secteur.