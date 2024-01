Afrique: Lamine Camara, la relève est déjà là !

Quel culot ! Alors que tout le stade Charles Konan Bany attendait la coqueluche du football africain, Sadio Mané, c'est le jeune Lamine Camara qui est venu ravir la vedette à tout le monde. Titularisé à la place de Idrissa Gana Gueye, le meilleur jeune joueur de l'année 2023 de la Confédération africaine de football (CAF), a confirmé cette phrase devenue culte que Pierre Corneille avait fait dire à Rodrigue, dans Le Cid: « Je suis jeune, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». A 20 ans, l'enfant de Diouloulou a remporté la Coupe d'Afrique des Nations U-20 avec, à la clé, le titre de MVP, confirmé le 8 décembre à Marrakech par la CAF.

Hier, lundi 15 janvier, au stade Charles Konan Banny de Yamousoukro, le sociétaire du Fc Metz (Ligue 1, France), a confirmé son talent. En véritable sentinelle, il a ébloui les observateurs par sa qualité de passes, sa capacité d'anticipation et de récupération, sa vista dans le jeu et surtout son insouciance. Il était tout simplement phénoménal. Généreux dans l'effort, il ne s'est pas non plus poser de question quand il a fallu prendre ses responsabilités face au gardien de but de la Gambie, Boubacar Gaye.

Du grand art. Premier match en phase finale de coupe d'Afrique, déjà deux somptueux buts. D'abord un tir croisé (52ème minute). Et surtout le deuxième, d'un enroulé venu d'ailleurs (86eme minute) imparable, et qui a fait exploser tout un stade. Idrissa Gana Gueye qui était confortablement assis sur le blanc sait que la relève est assurée. Quant aux adversaires, ils se posent déjà des questions. Quand Sadio Mané s'éclipse comme ce fut le cas hier, désormais, il y a quelqu'un qui sait garder la maison. Homme du match, le jeune Camara a déjà marqué les esprits. Journalistes et observateurs s'interrogent sur son parcours. Mais lui, refuse de s'enflammer. « Je suis heureux de côtoyer des joueurs comme Sadio Mané et autres Kalidou Koulibaly. Je garde les pieds sur terre« , dira-t-il en zone mixte.

Rendez-vous est donc pris avec les Lions indomptables du Cameroun tenus en échec par le Syli national (1-1), le 19 janvier prochain, avant l'autre derby sous-régional face à la Guinée, le 23 janvier sur la même pelouse du stade Charles Konan Banny.