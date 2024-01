Sénégal: Amadou Ba à Ziguinchor - «Le mémorial Joola développera une didactique du souvenir créatif...»

Le Premier ministre Amadou Bâ a profité mardi de l'étape de Ziguinchor de sa tournée économique dans le Sud du pays pour procéder à l'inauguration du musée mémorial bateau « Le Joola » construit à hauteur de plus de 10 milliards de F Cfa par l'État du Sénégal et dont les travaux avaient été lancés, en 2018. Cet édifice qui doit aider à lutter contre l'oubli va proposer aux populations diverses activités.

ZIGUINCHOR- 20 h 25 mn ! Le Chef du Gouvernement, accompagné d'une forte délégation, coupe le ruban. Puis, il avance vers le fleuve Casamance pour une courte cérémonie de dépôt d'une gerbe de fleurs en mémoire aux disparus. Ainsi, Amadou Bâ vient de procéder à l'inauguration du musée mémorial bateau Le Joola. Par cet acte, l'État du Sénégal accède à une vieille doléance des familles de victimes qui, au lendemain de la tragédie, ont posé cette requête sur la table du Gouvernement. Sur place, l'émotion et le souvenir sont encore vivaces.

Bâti sur une superficie de plus 5000 m2, le musée mémorial Le Joola est un imposant édifice flambant neuf érigé sur l'une des rives du fleuve Casamance. Ce bâtiment qui trône sur cette terre de la Casamance est construit non loin de l'endroit où le navire Le Joola avait pris départ le 26 septembre 2002 pour son dernier voyage sans retour. Hier, à l'occasion de l'inauguration de cette nouvelle infrastructure dont la réalisation a coûté plus de 10 milliards de F Cfa à l'État du Sénégal, le Premier Ministre s'est félicité de la construction de cette bâtisse, symbole de souvenirs et de recueillement. D'après le Chef du Gouvernement sénégalais, ledit musée va permettre de lutter contre l'oubli.

«Le voici donc, le mémorial Joola, debout sur le sol ferme, face au fleuve, sur le chemin de la mer. Il est bâti pour résister au temps et aux intempéries tout en portant, dans sa vigueur et sa rigueur, les souplesses qu'exige un monde qui change dans une société composée en grande majorité de jeunes. Donc, ce mémorial Le Joola développera une didactique du souvenir créatif, celui qui enseigne à être et à se penser parmi les autres, responsables de soi et de chacun des éléments composant la communauté, et pas seulement les êtres humains, mais également les autres éléments immatériels, constitutifs de notre patrimoine », a déclaré Amadou Bâ devant au auditoire silencieux et pensif.

Poursuivant, le Premier Ministre a indiqué que le naufrage du bateau «est un signal du danger qui pèse sur l'ensemble de la structure sociale si ne sont érigées les barrières mentales robustes contre les dérives». Accompagné de plusieurs membres de son Gouvernement, Amadou Bâ a précisé que ce mémorial musée Le Joola sera assurément une école. Bref a-t-il dit, un livre ouvert et un film d'anticipation. Pour permettre à ce musée de garder toute sa vocation, le Premier Ministre a annoncé la mise en place d'une équipe « compétente et dynamique» qui va travailler à améliorer les contenus qui y seront proposés. De plus, a-t-il affirmé que ce musée va proposer «des activités dynamiques et vivantes ».

Le satisfecit des familles de victimes

La construction du musée mémorial Le Joola a été l'une des principales doléances des familles des victimes et rescapés du bateau Le Joola. La mise en service du moment historique qui trône fièrement non loin du port de Ziguinchor a été une occasion pour les familles d'exprimer toutes les satisfactions. D'après le président de l'association nationale des familles de victimes et rescapés, Babacar Bâ, la réalisation de cet édifice permet ainsi aux familles de faire deuil. Aussi, a-t-il affirmé, ce musée va inscrire le Joola dans l'histoire contemporaine des douze nationalités qui ont péri dans cette tragédie.

« Il a fallu attendre plus de deux décennies pour voir ce voeu se concrétiser. Mais, aujourd'hui, on peut se réjouir de la construction de ce musée. C'est le moment pour nous, de dire un grand merci au Président de la République, Macky Sall et au Ministre de la Culture et du Patrimoine historique qui ont travaillé à offrir aux familles des victimes ce bijou architectural, cette belle sculpture », a vanté M. Bâ, rappelant que ce musée va retracer le passé dramatique que le Sénégal a vécu il y a plus de 20 ans.

Le Joola, une tragédie inoubliable

Le 26 septembre 2002, le navire Le Joola a coulé au large des côtes gambiennes faisant près de 2000 morts. Dans la seule commune de Ziguinchor, 974 personnes ont péri dans ce naufrage. La région a comptabilisé au total, 1400 victimes. Selon le Premier ministre, cette catastrophe maritime sera gravée à jamais dans la mémoire des Sénégalais et des citoyens du monde entier. «Le tragique événement du bateau Le Joola a fortement marqué l'histoire de la navigation au Sénégal. Le Joola n'était pas qu'un simple moyen de transport commode. Il était le symbole vivant d'une Nation unie et indivisible. Il était un pont au-dessus des eaux, porteur d'un message de paix qui rend possibles les passages et les rencontres », a dit Amadou Bâ.

Se rappelant de l'ambiance qui prévalait dans le navire, le Premier Ministre a soutenu qu'à « son bord, vivait, le temps de la traversée, un peuple multinational ». Ce qui lui fait dire que, Le Joola était le reflet de l'ouverture de notre pays aux cinq continents, un navire-monde en un mot. C'était Le Joola ! Un navire qui ne transportait pas que des Joolas. Bref, Le Joola c'est toute une histoire. Une histoire qui vient de démarrer avec l'inauguration de la belle bâtisse qui a fini de changer le visage du quartier Escale, poumon économique de la commune de Ziguinchor.