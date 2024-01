Afrique: CAN 2023 - La Namibie bat la Tunisie et remporte son premier match de la phase finale, le Mali prend la tête du groupe E

La Tunisie s'est inclinée (0-1), mardi 16 janvier, devant la Namibie au stade Korhogo (Côte d'Ivoire) dans un match disputé pour le compte de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

La maîtrise du collectif namibien, une équipe supposée la plus faible du groupe E, est récompensée à la deuxième période. Hotto parti seul dans le dos de la défense place une tête imparable à la 87e minute et marque le seul but du match 1-0.

La Namibie remporte le premier match de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Pour la Tunisie, la malédiction se répète. L'équipe n'a remporté aucun de ses quatre derniers matches d'ouverture de la CAN (2 nuls, 2 défaites), soit depuis 2013.

Dans l'autre match du même groupe, le Mali a réalisé une belle opération pour lancer sa CAN avec une victoire sur l'Afrique du Sud 2-0, le même jour et dans le même stade de Korhogo. Les aigles ont scellé leur victoire sur les Bafana Bafana par des buts de Traoré et Sinayoko. Les Aigles prennent ainsi la première place du groupe E devant la Namibie.

Pour le premier match de la journée, disputé au Stade de la Paix de Bouaké, le Burkina Faso a fini par arracher la victoire grâce à un penalty dans les dernières minutes du match contre la Mauritanie dans le groupe D. Lors de son premier match, Bertrand Traoré, entré en fin de match, a inscrit le seul but du match sur penalty 1-0 dans le temps additionnel et offre aux siens la tête du groupe D de cette CAN, grâce au match nul de l'Algérie et l'Angola lundi soir.

Voici comment se présente le classement dans le groupe D et E :

Groupe D

Burkina Faso 3 points +1

Algérie 1 point

Angola 1 point

Mauritanie 0 point

Groupe E

Mali 3 points +2

Namibie 3 points +1

Tunisie 0 point -1

Afrique du Sud 0point -2