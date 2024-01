Madagascar: Élections communales - La décision du gouvernement attendue sous peu

Les maires et les conseillers municipaux seront bientôt fixés. La décision du gouvernement sur leur sort est attendue la semaine prochaine selon Naina Andriantsitohaina.

Plus que quelques jours avant que maires et conseillers municipaux ne connaissent leurs sorts. La décision émanant du gouvernement va intervenir dans peu de temps, à croire les dires de Naina Andriantsitohaina, nouveau ministre de la Décentralisation et de l'aménagement du territoire, à l'issu de la passation de pouvoir entre lui et le ministre sortant Pierre Holder Ramaholimasy au ministère à Anosy, hier. Le fait que les postes de maires et conseillers municipaux sont vacants ne signifie pas que les affaires courantes ne tournent pas selon le ministre. «Avec le mandat des maires et conseillers qui a pris fin il y a de cela quelques jours, le gouvernement se doit de prendre les mesures adéquates afin de régulariser la poursuite des besognes jusqu'aux élections. Je pense que la décision va intervenir la semaine prochaine», explique Naina Andriantsitohaina.

Prolongation

L'ancien premier magistrat de la capitale insiste sur le fait que la poursuite des travaux des maires et conseillers municipaux doit être actée juridiquement afin que ces derniers travaillent plus sereinement et dans la légalité. Il précise aussi qu'il est probable que le cas de la commune urbaine Antananarivo ne soit pas traité à part. En effet, la capitale est dans une situation particulière avec un maire en exercice mais en fin de mandat, qui est entre temps nommé ministre sans qu'un suppléant ou intérimaire ne soit désigné. «Il est important que la prolongation des maires et conseillers municipaux soit légalement acté afin qu'ils puissent travailler plus sereinement en attendant les élections», a t-il soutenu. «Par conséquent, le gouvernement va agir dans un bref délai», poursuit le nouveau ministre.

Concernant la prolongation du mandat des maires et conseillers municipaux, l'analyste Tiaray Fanahimanana annonce avant hier qu'en 2019, il y avait déjà eu un avis du ministère de l'Intérieur visant à cet effet. Le gouvernement peut donc reprendre cet avis afin de régulariser la prolongation. En revanche, il peut toujours aussi nommer des délégations spéciales, même si c'est improbable avec l'impasse de la loi 2014-020 ainsi que la lourdeur de la procédure pour la mise en place d'une telle structure.