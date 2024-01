Madagascar: Anosibe - L'insécurité règne en maître

Anosibe en alerte. Les problèmes d'insécurité se multiplient dans ce quartier. Récemment, deux criminels ont été abattus par les Forces de l'ordre en tentant de voler quelqu'un avec des armes telles que des sabres et des couteaux.

« Pas plus tard que la semaine dernière, il y avait un bar près de chez nous où deux hommes armés de fusils ont menacé le vendeur afin que celui-ci leur donne toutes les recettes du jour », explique un témoin de la scène, un habitant d'Anosibe. Tout cela en plein jour. À toute heure, des attaques peuvent se produire dans le quartier.

«Nous essayons tous de nous protéger, mais nous ne pouvons plus compter les uns sur les autres, car il y a tellement de voleurs que nous ne savons plus qui sont les bonnes et les mauvaises personnes. Il est désormais interdit de se déplacer seul, surtout dans les couloirs, même pendant la journée. Après 18 heures, il est strictement interdit de sortir de peur de croiser ces bandits. Au petit matin, les vendeurs de légumes sont les plus touchés qu'ils ne prennent plus le temps de rester longtemps dans les couloirs» , a déclaré Shalim (nom d'emprunt), un habitant d'Anosibe. Chacun des résidents et des passants est confronté à ce problème, ils savent donc quoi faire lorsqu'ils passent par là. Il ne reste plus pour ces résidents qu'à prier pour qu'ils ne soient pas attaqués.

Même si beaucoup de résidents d'Anosibe veulent quitter le quartier, ils ne peuvent pas le faire en raison de leur travail et de leurs études, mais ils demandent que des actions soient entreprises par les responsables face à la situation.