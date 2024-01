Madagascar: Haingo Elisette Fomendraza- « La lutte contre la pauvreté est une affaire de tous »

La ministre de la Population et des solidarités, Haingo Elisette Fomendraza, a déclaré avoir une vision à long terme qui concorde avec la politique générale de développement de Mad agas car.

C'est l'un des messages forts qu'elle a fait passer lors de la passation de service entre elle et l'ancienne ministre Princia Soafilira. Par ailleurs, elle a également souligné que la coopération est de mise pour un tel dessein, car l'union fait la force pour un avenir meilleur. «En tant que ministère de la Solidarité, citoyens et dirigeants, main dans la main, élimineront la pauvreté. Ce n'est pas la seule responsabilité du gouvernement, c'est une affaire de tous que d'éradiquer l'extrême pauvreté. Et ce ministère sera notre char de bataille pour la victoire», a-t-elle déclaré, hier.

La ministre de la Population et des solidarités compte renchérir les valeurs malgaches naturellement empreintes d'humanité afin de soutenir un développement d'union et d'inclusion à Madagascar. Pour ce faire, un de ses sujets de prédilection sera la promotion sociale des femmes vulnérables en leur donnant la chance d'accéder à des emplois décents, et aux technologies qui pourraient leur faciliter la vie.

C'est pour ce haut responsable le fondement d'une croissance économique dans une société juste et inclusive. Toujours dans ce sens, la nouvelle ministre accordera également une attention particulière aux personnes âgées, aux personnes handicapées et au respect des droits de l'enfant. Elle compte sur tous les acteurs sociaux, économiques et politiques pour se mobiliser dans cette perspective