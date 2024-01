Madagascar: Meurtre à Maevatananana - Un collecteur de produits locaux charcuté

Cinq hommes, présumés coupables du meurtre prémédité de Dina Mamiharisoa Andriatsaramahazo, un collecteur de produits locaux, seront présentés au parquet de Maevatanàna ce jour. Le crime abominable a été perpétré le 6 janvier, à Tsararano-Berivotra 5/5. La victime avait reçu des coups de hache à la tête. Son visage a été sabré. Son corps sans vie a été abandonné sur les lieux.

Il travaillait avec un Chinois et vendait des marchandises de première nécessité dans les zones rurales où il collectait des denrées. Ce samedi-là, il est parti de chez lui à moto pour rejoindre son travail. Il a été attaqué en cours de route et assassiné dans des circonstances atroces. Ses meurtriers n'ont pris que son téléphone portable. Ils ont laissé son argent et son deux-roues.

Selon des proches de Dina Mamiharisoa, il avait déjà été victime d'un vol en 2020. Ses assaillants s'étaient retrouvés nez à nez avec les gendarmes. Certains d'entre eux avaient été tués pendant l'accrochage. D'autres ont été capturés vivants et incarcérés. Ils ont retrouvé la liberté et voilà qu'ils ont recommencé et tué.