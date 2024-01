Madagascar: Région ihorombe - Un Centre universitaire voit le jour

Les bacheliers issus de la région Ihorombe ne sont plus contraints d'aller à Fianarantsoa ou à Toliara pour continuer leurs études. Le Centre universitaire régional d'Ihorombe est officiellement ouvert.

Une grande première. Ihosy, chef-lieu de la région Ihorombe dispose désormais d'une université. Le Centre universitaire régional d'Ihorombe (CURI) a ouvert ses portes officiellement le 15 janvier dernier. Situé dans la commune rurale d'Ambia, à huit kilomètres de la ville d'Ihosy, le CURI formera les futures élites des trois districts de la région, dont Iakora d'Ihosy. Des bâtiments datant de 2019 ont été réhabilités par le gouvernorat de la région Ihorombe. « L'éducation, l'un des fers de lance du développement, est encore à ses premières installations dans cette région. Mais, nous comptons la rehausser pour en faire un ascenseur social et un levier de croissance économique de notre circonscription. Nous avons frappé à toutes les portes pour concrétiser ce projet d'université régionale », explique Dr Clarisse Manjary, gouverneure de la région Ihorombe.

Étant docteur en mathématiques, la gouverneure dit ne pas lésiner sur les moyens à déployer pour faire marcher ce nouveau Centre universitaire régional. « Nous travaillons de près avec l'université de Fianarantsoa et deux grands départements s'offrent aux étudiants d'Ihorombe, l'École de management et d'innovation technologique (EMIT) et l'Institut supérieur des sciences et technologie (ISST). Cette décentralisation motivera les bacheliers à continuer leurs études universitaires, car ils ne seront plus contraints d'aller étudier à Toliara ou à Fianarantsoa. D'ailleurs, ce serait trop de charges pour les parents », ajoute la gouverneure.

Tourisme

Un Institut régional du tourisme et de l'hôtellerie (IRTH), version régionale de l'Institut national du Tourisme et de l'hôtellerie (INTH) sera inauguré à Ranohira, au mois de février.

Isalo étant la deuxième destination touristique de Madagascar, la région Ihorombe entend faire profiter les retombées de cette situation aux jeunes. Les hôteliers ne seront plus obligés d'y faire venir des professionnels du tourisme de Fianarantsoa ou d'Antananarivo. Les jeunes d'Ihorombe auront l'opportunité de se former sur place et de servir le tourisme local. Dans un premier temps, les salles de formation des jeunes seront offertes par les hôteliers et restaurateurs des environs. « Nous entamons un projet d'embellissement de la ville d'Ihosy et celle de Ranohira. Nous voulons que les visiteurs aient des circuits touristiques dignes de ce nom, depuis les magnifiques paysages campagnards jusqu'aux jolis sites urbains. Des jardins et des fleurs partout, un parc d'attraction et des pistes cyclables sont en cours d'aménagement. Tout ceci vise un partage des retombées touristiques aux petits hôteliers, restaurateurs et opérateurs locaux », finit la gouverneure.

Cent huit étudiants sont inscrits officiellement au CURI dont quatre-vingt-un pour la filière Management et vingt-sept pour les Sciences et technologies. Des bus à frais réduits, mis à leur disposition, desservent l'université et la ville d'Ihosy. Les frais de déplacement et les indemnités des enseignants de Fianarantsoa sont à la charge du gouvernorat de la région Ihorombe. « L'objectif est de faire de cette première promotion des élites. Des sessions de remise à niveau et perfectionnement en langues étrangères sont organisées pour une meilleure intégration des savoirs par ces étudiants », souligne Dr Clarisse Manjary.