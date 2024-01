Madagascar: Météo - Un amas nuageux dans le canal de Mozambique

La pluie s'abat sans interruption, au Nord-Ouest de Madagascar.

« La pluie est tombée depuis hier soir. Elle ne s'est pas arrêtée, jusqu'à maintenant », lance Jean Valérien Rakotonandrasana, maire de la commune urbaine d'Ambato Boeny, hier après-midi. Un amas nuageux, présent dans le canal de Mozambique, apporte des précipitations abondantes au Nord de l'île. « L'amas nuageux se rapproche de Madagascar. Il pourrait atterrir dans la région Melaky, cette nuit (ndlr, hier). Une vigilance absolue (ndlr, rouge) pour fortes pluies s'impose aux régions Sofia, Melaky, Boeny, et aux districts d'Ambilobe, d'Ambanja, et de Nosy Be », indique Lovandrainy Ratovoarisoa Andriambelomasinasolo, prévisionniste auprès du service des prévisions météorologiques à Ampandrianomby, hier. Cet amas nuageux continuerait à se déplacer vers l'Est. Ainsi, la vigilance fortes pluies (ndlr : jaune) est, également, en vigueur, pour les régions de Betsiboka, d'Alaotra Mangoro, d'Analanjirofo et les districts de Toamasina I et II. Pas de risque pour les Hautes terres.

« La probabilité d'évolution de cet amas nuageux en cyclone est faible, suite à son rapide atterrissage sur terre. Toutefois, le système est surveillé de près », note la direction générale de la Météorologie. Ces pluies abondantes pourraient déclencher des glissements de terrain, des crues de rivière, et des inondations, au Nord de l'île. Jusqu'à hier après-midi, aucun dégât n'a été notifié dans les régions Sofia et Boeny. Le niveau des rivières commencerait, cependant, à augmenter.