Madagascar: Football / Coupe de Madagascar - Fosa doit passer par CFFA pour un doublé

Interrompus par les Jeux des Iles en août et septembre, les quarts de finale de la Coupe de Madagascar se joueront ce week-end au By Pass. Le tirage au sort s'est tenu hier à Isoraka.

Place enfin au Final 8. Le calendrier des quarts de finale de la Coupe de Madagascar est connu, après le tirage au sort qui s'est tenu, hier, à Isoraka. L'occasion a été honorée par la présence du président de la commission de compétition au sein de la Fédération, Solonirina Ratovohery, et le directeur technique national, Rado Rasoanaivo, assistés par les représentants des clubs qualifiés en quarts. Ce sera une affaire entre clubs OPL.

Le tirage s'est fait en deux étapes. Les têtes de série qui sont les demi-finalistes de la précédente édition, en l'occurrence Elgeco Plus d'Analamanga, AS Fanalamanga d'Alaotra- Mangoro, Fosa Juniors FC de Boeny et Disciples FC de Vakinankaratra, ont été tirés en premier. Les matches auront lieu tous au stade Elgeco Plus au By Pass. Deux matches sont programmés le samedi 20 janvier, et les deux autres, dimanche. En ouverture samedi, AS Fanalamanga jouera contre ASA Diana à 11 heures, suivi du choc entre Fosa Juniors FC et CFFA à 14 heures.

«L'objectif d'une équipe est toujours d'obtenir le meilleur résultat et nous visons le doublé. Certes, onze de nos joueurs ont quitté le club et nous en avons recruté huit, mais il faut encore tout régler alors que la période de mercato n'est pas très claire», confie Menakely Ruphin, manager du Fosa Juniors FC, champion de Madagascar en titre.

Étape décisive

«Le Grand tournoi d'Antananarivo nous a servi de préparation, une occasion de rectifier les erreurs. Nous savions, depuis le début de la Coupe, que nous ne connaissions notre adversaire qu'après le tirage au sort et nous sommes prêts pour faire un meilleur parcours qu'auparavant», souligne le manager du club d'Andoharanofotsy, Tiana Ranaivoson.

Les deux duels du dimanche mettront face à face Disciples FC et Ajesaia de Bongolava d'une part, et de l'autre, Elgeco Plus et Mama FC d'Ihorombe. «Notre planning de préparation a été un peu perturbé par le GTA. Nous n'avions pas pu effectuer notre habituel entrainement. Mais la Coupe, qui est d'envergure nationale, est très importante pour nous, car le club vainqueur représentera le pays à la prochaine Coupe de la Caf», précise Andry Hildecoeur, coach de l'Elgeco Plus, tenant du titre.

D'après le règlement de la compétition, le match procédera à la prolongation, puis aux tirs au but en cas d'égalité à l'issue du temps règlementaire de quatre-vingt-dix minutes. Les vainqueurs des matches du samedi s'affronteront en demi-finale et ceux du dimanche se rencontreront de leur côté, le mercredi 24 janvier. Et la finale aura lieu le dimanche suivant, à 14 heures, au même stade.

Telma, sponsor de la Fédération a offert deux jeux de maillots à chacun des huit clubs. Ces derniers seront donc vêtus en jaune et en vert à ce Final 8, jusqu'à la finale pour les chanceux.