Madagascar: Communication et culture - Le nouveau ministre s'engage à résoudre les problèmes de l'Omda

Hier, à la bibliothèque nationale Anosy, s'est déroulée la passation entre Gabriella Rahantanirina Vavitsara, ministre par intérim de la Communication et de la culture sortante, et son successeur, Augustin Andriamananoro. Ce de rnier a affirmé son engagement à poursuivre les projets en cours tout en insufflant une nouvelle vision axée sur l'innovation à long terme et le défi d'assainir la communication et la culture.

Parmi les tâches prioritaires, Augustin Andriamananoro se penchera sur la résolution des problèmes au sein de l'Office malgache des droits d'auteur (Omda).

« Nous résoudrons le problème de l'Omda dès que possible en discutant directement avec les artistes pour trouver ensemble des solutions adaptées. Depuis ma désignation ce dimanche, plusieurs artistes tels que Rossy, Jaojoby et Jerry Marcoss m'ont appelé pour exprimer leur confiance quant à la résolution de leurs problèmes. Je prévois d'organiser des rencontres avec eux afin de discuter des solutions durables, car mon objectif est d'élaborer une stratégie efficace pour le développement durable, non seulement en collaboration avec les artistes, mais aussi avec toutes les parties prenantes, y compris les médias », déclare-t-il.

Les artistes, confrontés à des problèmes tels que le paiement des droits d'auteur et l'indépendance de l'Omda, espèrent que le nouveau ministre apportera des solutions concrètes. Jaojoby, artiste renommé, a exprimé son optimisme.