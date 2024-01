Afrique: CAN 2023 - Sébastien Desabre impatient de voir la RDC réagir face à la Zambie

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) débutent la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football Côte d'Ivoire 2023, ce 17 janvier, au stade Laurent-Pokou de San Pedro, contre le Chipolopolo de la Zambie en première journée du groupe F.

La veille du match, le sélectionneur et manager Sébastien Desabre a déclaré, en conférence de presse, être impatient de voir comment réagira son équipe dans cette compétition. « Les consignes que j'ai données à mes joueurs, c'est de ne pas perdre le premier match dans des compétitions comme celle-ci. Nous allons avec l'ambition de continuer ce qu'on a entrepris depuis plus d'un an. En tant que coach, je suis impatient de voir comment mon équipe va réagir dans cette compétition, où la pression et le rythme du match sont plus élevés qu'à l'habitude. Quand j'ai repris l'équipe, la réalité est qu'on devait travailler pour la CAN 2025, mais nous avons fait l'exploit, et nous voici à la CAN 2023 comme un outsider », a-t-il confié à la presse à San Pedro.

Outre d'autres confrontations entre les deux équipes, Congolais (à l'époque Zaïrois) et Zambiens ont disputé la finale de la CAN 1974 au Caire, en Egypte. Après un score de 2 buts partout lors de la première rencontre, les Léopards ont gagné le match rejoué par 2-0. Et feu Pierre Ndaye Mulamba fut le grand bourreau des Zambiens (à l'époque Eleven of Kenneth Kaunda). Il fut du reste meilleur buteur du tournoi avec neuf buts, record non égalé à ce jour dans une phase finale de la CAN.