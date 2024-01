Congo-Brazzaville: Intelligence artificielle - La société tunisienne Phone Control apporte son expertise

Le président directeur général de la société Phone Control, Fethi Madani, a informé le 16 janvier à Brazzaville le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, du début des travaux de réhabilitation de l'ex-site de l'Union africaine des postes et télécommunications (UAPT), devant abriter un incubateur de start-up dans le cadre du fonctionnement du Centre africain de recherche en intelligence artificielle.

Accompagné du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, Fethi Madani a dit avoir eu un entretien assez productif avec le chef du gouvernement. Il a, en effet, expliqué à Anatole Collinet Makosso la réhabilitation de ce site pour l'installation d'un incubateur qui sera mis à la disposition des start-up et des jeunes diplômés du pays. « Nous avons commencé les travaux en début de semaine et espérons pouvoir livrer la première composante du projet à la fin de l'année 2024, notamment après la réhabilitation du site pour qu'il soit opérationnel dès janvier 2025. Cela va être un lieu de vie où on pourra accueillir les jeunes diplômés, les start-up et les entreprises dans un seul et même lieu », a-t-il expliqué.

Spécialisée en télécommunications et déploiement de réseaux informatiques, la société tunisienne Phone Control entend ainsi accompagner le Congo, premier pays africain à investir dans l'intelligence artificielle. « Nous sommes ravis de la vision du Premier ministre qui croit dans l'intelligence artificielle. Le Congo est l'un des tout premiers pays à investir en intelligence artificielle dans le continent, bien avant beaucoup de pays non africains, c'est une vision qui se concrétise aujourd'hui de manière efficace. Notre rôle aujourd'hui, c'est de la rendre réelle pour les jeunes et pour les start-up. Il n'est non plus un projet au sein des ministères, du gouvernement, mais qu'il soit entre les mains des acteurs de l'écosystème congolais », a conclu Fethi Madani.

Le ministre Léon Juste Ibombo a, de son côté, rappelé que le rôle du gouvernement est de matérialiser la forte ambition du chef de l'Etat qui a appelé les jeunes à investir dans le secteur de l'économie numérique, promis à un bel avenir. « Grâce à la diplomatie du chef de l'Etat, le Congo a été choisi par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique pour abriter le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. Avec notre partenaire Phone Control, nous voulons créer maintenant un incubateur pour qu'il ne soit pas seulement un centre de recherche, de formation, mais aussi un endroit où on pourrait renforcer les capacités, dénicher les jeunes pour promouvoir leurs talents puisque nous avons déjà dans notre pays une loi sur les start-up. Au-delà des start-up, il faut créer un mode de vie et assurer l'inclusion numérique », a rappelé le ministre des Postes, Télécommunications et de l'Economie numérique.

Pour briser la fracture numérique genre, il a annoncé la création d'un centre dédié aux femmes. Au-delà de cela, il faut qu'il y ait des Congolais et Africains qui excellent. Pour ce faire, le Congo peut déjà compter sur l'appui de certains partenaires dont l'Union africaine et l'Académie digitale de l'Alliance Smart Africa. « Notre rôle est de faire que ce centre soit un grand incubateur qui puisse faire du Congo un fleuron dans le secteur de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes », a laissé entendre Léon Juste Ibombo.