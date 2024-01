Afrique du Nord: Crise hydrique en Tunisie / Souveraineté alimentaire - L'eau au coeur du développement socioéconomique et territorial

La sécurité alimentaire se pose pour la Tunisie en termes de réduction de l'import et de maximisation de l'export des produits agroalimentaires, avec ainsi un ciblage particulier des céréales, de l'olivier, de l'élevage sur parcours et du palmier dattier, tout en gardant en ligne de mire l'approvisionnement du marché intérieur en produits frais de fruits et légumes concernés par l'irrigué.

En effet, les deux premières filières, céréales et oliviers, restent largement régies par le mode pluvial et les eaux vertes, ce qui met cette ressource hydrique au coeur du développement socioéconomique et territorial. C'est ainsi que dans le cadre d'Eau 2050, une Stratégie de « Valorisation HydroAgricole Multidimensionnelle (Vham) » a été élaborée, en 6 segments, associant ressources conventionnelles et non-conventionnelles, pour aboutir à une hausse significative de l'efficience et un accroissement sensible de la production. Cette stratégie constituera l'un des volets de changement de paradigme les plus attendus.

Le premier segment de la Vham concerne la maîtrise des eaux vertes de ruissellement, plus au nord de la Dorsale qu'au Centre, la « Valorisation » se passera au moyen de l'aménagement des terres par des techniques pointues et concernera une superficie de de 390.000 ha et un volume d'eau de ruissellement de 153.000 millions m3/an, pouvant générer un surplus de production céréalière de +950.000 qx/an. Le 2e segment est en rapport avec le recours aux irrigations complémentaires aux eaux conventionnelles (Icec) et peut englober 140.000 ha supplémentaires avec la mobilisation de 140.000 millions m3/an, pour permettre un surplus de production de +3 millions qx de céréales/an. Quant au 3e segment, il est en liaison avec le recours à la complémentation par les eaux usées traitées (EUT) sur 50.000 ha de céréales assolées, avec 150 millions m3/ha, devant assurer un accroissement de production de +650.000 qx.

Le 4e segment de la VHAM, il concerne l'oléiculture et la valorisation de l'eau verte de ruissellement avec une superficie ciblée de 650.000 ha au nord et au sud de la dorsale, pouvant générer 14.500 tonnes d'olives,

Le 5e segment se pose en termes de « défi majeur » et concerne le sud de la Dorsale dans les zones arides "aux conditions limites", avec l'adoption d'un « changement de paradigme » impliquant un itinéraire de transformation et d'intensification du système oléicole « jusqu'au terme du dernier palier de productivité », portant, à terme, sur 1 million ha dans les zones arides du Centre et du Sud, nécessitant la production d'un milliard de m3 d'eau dessalée/an et devant aboutir à un « incrément » de production de +915.000 tonnes d'olives, soit presque le doublement de la production moyenne nationale actuelle. Pour le dernier segment, relatif aux parcours, seule la valorisation de l'eau verte pourrait être envisagée, sur une superficie de 400.000 ha, le volume d'eau verte ainsi capitalisable moyennant des aménagements hydroagricoles serait de l'ordre de 92 millions m3/an, pouvant rapporter un plus de production de +16 millions d'unités fourragères.

Ainsi, la valorisation par « aménagement de réduction du ruissellement » concernera 1,44 million ha, dont 390.000 en céréaliculture, 650.000 en oléiculture et 400.000 ha de parcours. La rationalisation des Eaux Blues destinées à l'irrigation constitue une opération très complexe exigeant à la fois de la maintenance, la modernisation et le renforcement des capacités, aussi bien au niveau central qu'à l'échelle des GDA. La Stratégie Eau 250 considère les objectifs suivants d'efficacité des réseaux d'irrigation comme étant à la fois des objectifs « ambitieux » et « réalisables ». Ainsi, le passage d'une efficience globale des Périmètres Irrigués de 53% actuellement à 83% en 2050, avec une amélioration de + 57%, constitue, certes, une avancée, mais reste encore loin de l'objectif stratégique assigné à ce sous-secteur, qui prévoit une évolution de sa production de +143%.